Sofia Fragile omaggia Pino Daniele reinterpretando “Yes, I Know My Way”

“Yes, I Know My Way” è il nuovo singolo di Sofia Fragile, una reinterpretazione del celebre brano di Pino Daniele, che fonde elementi di jazz ed elettronica, con una sensibilità contemporanea.

La struttura del brano si basa su campionamenti di voce e percussioni, creando un tessuto sonoro ricco e stratificato. Il vocoder aggiunge profondità e un carattere unico alla voce di Sofia. Questo arrangiamento minimalista permette alla melodia originale di emergere con nuova vitalità, offrendo un omaggio rispettoso e innovativo all’opera di Daniele.

Sofia Fragile è una cantante e musicista italiana con base a Londra. Laureata in canto jazz e composizione al Trinity Laban Conservatoire, il suo percorso artistico intreccia tradizione e sperimentazione, in un linguaggio musicale unico.

Dopo aver maturato esperienza fin da giovanissima come backing vocalist per artisti della scena pop italiana (registrando per Disney, Warner Music e Decca Records, per citarne alcuni), Sofia ha trovato la sua voce come solista, portandola ad esibirsi su palchi di festival e tour europei. Tra le tappe significative, il tour con la JM Young Jazz Orchestra e collaborazioni con icone della musica jazz. Nel 2024 viene invitata da Mario Biondi come ospite per alcuni concerti del suo tour internazionale, confermando la sua versatilità artistica. Il 2024 segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera, con il debutto di un progetto originale che miscela jazz, R&B e musica elettronica. Il primo singolo, una rivisitazione di un brano iconico, rappresenta un ponte tra passato e futuro, introducendo il pubblico ad un universo sonoro unico.

