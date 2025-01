San Valentino a Firenze in stile Bridgerton

Una delle città più romantiche d’Italia che regala esperienze e ambientazioni uniche per gli amanti della serie tv Bridgerton

Firenze è una delle città più belle e romantiche al mondo: una meta perfetta dove celebrare la propria storia d’amore ispirandosi allo stile Regency di una delle serie tv più amate degli ultimi anni. Dai palazzi antichi, alle sale da tè e ai tour in carrozza: la Città del Giglio offre molti spunti per i fans della famiglia Bridgerton che desiderano respirare quell’atmosfera glamour tipica delle ultime tre stagioni, immaginando di essere uno dei personaggi dal carattere risoluto che esprime i propri sentimenti liberamente e senza pregiudizi. Una favola contemporanea da iniziare nel centro città o sulle magiche colline di Fiesole con le offerte speciali dell’FH55 Hotel Calzaiuoli e dell’FH55 Hotel Villa Fiesole.

San Valentino è la giornata dedicata all’amore: un sentimento universale che nei secoli ha ispirato tantissime generazioni. La letteratura e il mondo del cinema hanno confezionato infinite storie d’amore che vanno dai più noti Romeo e Giulietta, a Dante e Beatrice, fino a Mr. Darcy ed Elisabeth Bennet di Orgoglio e Pregiudizio o ancora Baby e il suo insegnante di danza Johnny in Dirty Dancing. Negli ultimi anni, però, c’è un fenomeno mondiale che ha catturato l’attenzione di moltissimi appassionati di serie tv, intenti a seguire le vicende amorose di una famiglia inglese molto speciale: i Bridgerton. Tratta da una serie di romanzi di Julia Quinn, le tre stagioni che hanno incantato il grande pubblico sono un mix di passione, storicità, modernità, inclusività e mistero: tutti elementi ben combinati fra loro che rendono l’opera della già famosissima Shonda Rhimes una delle serie televisive più viste in assoluto. La voglia di vivere quelle magiche atmosfere tipiche dell’epoca Regency è, quindi, irrefrenabile e moltissimi fans sognano ad occhi aperti di ritrovarsi immersi in una delle proprie puntate preferite. Ma il sogno non è poi così lontano e Firenze, una delle città più romantiche al mondo, offre tantissimi spunti per gli amanti della serie tv, desiderosi di godersi il weekend di San Valentino in stile Bridgerton.

Per cominciare a vivere il sogno basta recarsi ai Giardini di Boboli e fare una passeggiata tra statue, fontane e labirinti verdi, immaginando di imbattersi casualmente in una nobildonna o in un gentiluomo di un’altra epoca; da lì è opportuno recarsi a Palazzo Pitti, simbolo di ricchezza e potere delle signorie di un tempo, dove è possibile fare esperienze di vario tipo tra cui visite guidate a tema con figuranti in abiti d’epoca oppure talvolta partecipare a balli o serate con musica dal vivo. Non può mancare poi un bel giro del centro in carrozza alla scoperta di piccoli vicoli dove il tempo sembra fermarsi, regalando scorci della città unici e spettacolari. A seguire, è possibile passeggiare mano nella mano lungo l’Arno scambiandosi complimenti genuini o piccoli consigli sulla lettura oppure, se il tempo è bello, fermarsi per un picnic elegante a Villa Bardini o ancora trovarsi per un tè pomeridiano in uno dei caffè storici della città per raccontarsi i fatti più succulenti della giornata e sentirsi ammirati dai passanti come il miglior “diamante della stagione”.

Infine ci sono i teatri con i loro spettacoli e le loro tradizioni, ma anche dei tour speciali per gli amanti dell’aria aperta come ad esempio il giro a cavallo nelle zone del Chianti, percorrendo i sentieri della campagna toscana circondata dai vigneti. Ogni esperienza trasformerà la vacanza in compagnia della persona amata in una piccola pagina di un copione da scrivere insieme, immaginando di vivere per qualche giorno nel meraviglioso mondo della famiglia Bridgerton. Una favola così merita, però, un soggiorno altrettanto speciale: per chi preferisce il centro città vale la pena valutare l’offerta esclusiva dell’FH55 Hotel Calzaiuoli in pieno centro storico, per chi preferisce invece un’atmosfera più intima e raccolta, lontano dalla città, c’è il bellissimo FH55 Hotel Villa Fiesole che offre anch’esso un pacchetto speciale per la festa degli innamorati.

Il Pacchetto di San Valentino all’FH55 Hotel Calzaiuoli include: Uno o più pernottamenti, in camere allestite per l’occasione in modo romantico, con prima colazione giornaliera a buffet; Omaggio di benvenuto in camera all’arrivo; Cena di San Valentino nella sera di venerdì 14 Febbraio, menù 5 portate, bevande in abbinamento incluse, presso il Ristorante dell’FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze finemente decorato per la serata romantica, raggiungibile a piedi con una passeggiata tra le vie del centro storico. Selezione di musica di atmosfera durante la cena.

Prezzo del pacchetto in camera doppia a notte per due persone a partire da Euro 390,00.

Valido dall’8 al 17 Febbraio.

Il Pacchetto di San Valentino all’FH55 Hotel Villa Fiesole include: Uno o più pernottamenti, in camera o suite a scelta allestita in modo romantico con petali; Omaggio di benvenuto in camera all’arrivo; Prima colazione giornaliera a buffet; Cena di San Valentino di venerdì 14 Febbraio, bevande in abbinamento incluse, presso il Ristorante 1 Stella Michelin Serrae Villa Fiesole finemente decorato per la serata.

Prezzo del pacchetto in camera doppia a notte per due persone a partire da Euro 599,00.

Valido dall’8 al 17 Febbraio.