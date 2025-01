Una Befana speciale targata Accademia Kronos

Sora, Bruni: “ E’ stato un piacere la presenza dell’Assessore Ciacciarelli”

Una Befana molto sentita e solidale, quella che ha visto presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Sora, l’Accademia Kronos rappresentata dal coordinatore provinciale Armando Bruni ed altri volontari, che insieme all’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli ed all’Assessore del Comune di Veroli Gianclaudio Diamanti (nella foto), hanno fatto visita ai piccoli pazienti, ed incontrando il personale sanitario in servizio. “Regalare un sorriso e un attimo di spensieratezza a chi vive momenti faticosi e di solitudine è veramente una cosa bella, di cui vado particolarmente orgoglioso –ha commentato il comandante Bruni-. Come durante le visite, nel periodo natalizio, in vari nosocomi anche in quest’occasione abbiamo consegnato ai bambini ospiti della struttura gli zainetti realizzati per l’occasione . I volontari dell’AK, sono stati lieti di accompagnare in questa visita l’Assessore Regionale Ciacciarelli e del Comune di Veroli Diamanti, che hanno mostrato grande sensibilità e grande interesse per l’attività ospedaliera sul nostro territorio”.