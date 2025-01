Sabato al Teatro Flavio Vespasiano“Resta Diva, omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso

Venerdì e sabato il botteghino sarà aperto per la vendita dei biglietti del concerto ReQueen tribute band dei Queen di sabato e Seconds out, Estro tribute band dei Genesis

Sabato 11 gennaio alle ore 21:00 al Teatro Flavio Vespasiano andrà in scena “Resta Diva, omaggio a Maria Callas”, con Enrico Lo Verso e la regia di Alessandra Pizzi, secondo appuntamento della Stagione Teatrale 2025. Enrico Lo Verso darà voce al racconto di Titta Meneghini, che in una biografia romanzata traccia il racconto della vita di Maria Callas.

I biglietti sono disponibili sul circuito ticketone al link:

https://www.ticketone.it/eventseries/resta-diva-omaggio-a-maria-callas-3702756

Si ricorda che venerdì 10 gennaio e sabato 11 il botteghino del Teatro Flavio Vespasiano sarà aperto dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 per la vendita dei biglietti del concerto ReQueen tribute band dei Queen di sabato 1° febbraio e Seconds out, Estro tribute band dei Genesis di sabato 15 marzo.

BIGLIETTI IN VENDITA AL BOTTEGHINO:

intero: € 28,00

ridotto: € 25,00

biglietto unico riservato agli abbonati: € 20,00

under 30: € 10,00

Il 1° Febbraio 2025 alle ore 21:00 ReQueen tribute band dei Queen con la partecipazione del Coro Centonote.

Uno show coinvolgente, unico, accattivante, che spazia dai grandi classici degli anni ‘70 ai successi degli ultimi anni, con un repertorio in costante aggiornamento che tende a emozionare e rendere partecipe il pubblico, parte integrante di ogni concerto, portandolo a vivere un evento unico. Un sound potente e maestoso, una riproduzione fedele degli arrangiamenti e delle armonie vocali. Gli strumenti utilizzati, i costumi di scena sono i punti di forza dei ReQueen; una band con oltre 10 anni di attività riconosciuta tra le migliori cover band italiane.

I biglietti sono in vendita anche online sul circuito ticketone al costo di € 28,00 + € 3,00 di diritti di prevendita:

https://www.ticketone.it/event/requeen-teatro-flavio-vespasiano-19448424

Il 15 marzo 2025 alle ore 21:00 Seconds out, Estro tribute band dei Genesis.

Gli estro sono una fra le più apprezzate “Genesis tribute band” con oltre 30 anni di esperienza. La band è composta da musicisti di varia estrazione culturale e professionale ma tutti accomunati dalla passione per la musica dei Genesis. La loro particolarità è il “dual-drumming” che ha caratterizzato i live dei genesis dopo la dipartita di Peter Gabriel. Gli estro fanno riferimento alla produzione 1970-77 dei Genesis. Recentemente hanno portato in tour per l’Italia lo spettacolo multimediale “The lamb lies down on Broadway show” uno spettacolo eseguito con coreografie a tema ed effetti speciali di teatro illusione. Lo spettacolo propone la riproduzione integrale del doppio live album “seconds out”, storico album dei Genesis.

I biglietti sono in vendita anche online sul circuito ticketone al costo di € 28,00 + € 3,00 di diritti di prevendita: