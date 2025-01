Salvador Dalì incanta Roma: un viaggio tra sogno e immaginazione

Dal 25 gennaio il Museo Storico della Fanteria ospiterà la mostra “Salvador Dalì, tra arte e mito”, un’esposizione che celebra il maestro del surrealismo con circa 200 opere

Roma si conferma ancora una volta come una delle capitali culturali più importanti al mondo. La stagione 2025 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili, tra cui spicca la mostra 'Salvador Dalí, tra arte e mito,' un evento straordinario che offre la rara opportunità di immergersi nell'universo affascinante del surrealismo. Dipinti, disegni, documenti, libri, fotografie, vetri, incisioni e sculture accompagnano il pubblico in un viaggio unico all'interno di uno dei movimenti artistici più influenti del XX secolo.

Cuore pulsante della storia e culla della cultura, Roma è una delle destinazioni più ambite del mondo, capace di affascinare ogni anno milioni di visitatori con il suo patrimonio unico e la sua capacità di innovarsi. Dalla magnificenza dei suoi monumenti alla vivacità delle sue strade, la Capitale offre un’esperienza senza pari. Con oltre 2.700 anni di storia, Roma è una destinazione che non smette mai di stupire, oltre ai suoi monumenti iconici che ne raccontano la grandezza, questa città si distingue per un calendario di eventi culturali di altissimo livello: tra gli appuntamenti più attesi del 2025 c’è la mostra “Salvador Dalì, tra arte e mito” che andrà in scena al Museo Storico della Fanteria dal 25 gennaio al 27 luglio 2025.

Salvador Dalì è stato un artista spagnolo, divenuto celebre in tutto il mondo per essere una delle figure principali del movimento surrealista, un’avanguardia artistica che si proponeva di esplorare i confini dell’inconscio e del sogno attraverso l’arte. Il suo stile di vita fuori dal comune, i suoi dipinti, la sua personalità eccentrica, lo hanno reso un “surrealista puro” capace di rendere visibile l’invisibile e di creare immagini che sembrano materializzarsi direttamente dall’inconscio. Ammirando i dipinti realizzati da Dalì si ha la sensazione che provengano direttamente dai sogni, infatti, spesso, i suoi dipinti sono ispirati alle sue stesse visioni oniriche e alle teorie di Sigmund Freud sull’inconscio. I suoi capolavori combinano uno stile pittorico realistico e dettagliato con scene ed immagini surreali, creando un contrasto straordinario ed affascinante. Ogni opera del maestro del surrealismo è ricca di simboli ricorrenti: gli orologi sciolti rappresentano il tempo fluido e instabile, le formiche alludono alla decomposizione, mentre le uova simboleggiavano la nascita e il potenziale.

Roma è pronta per accogliere questo evento straordinario dedicato uno dei più grandi artisti del XX secolo. Il percorso espositivo permetterà ai visitatori di fare un vero e proprio viaggio nella vita di Salvador Dalì, partendo dalle origini fino alle ultime sperimentazioni artistiche. Il percorso inizierà con i suoi primi lavori, con quelle opere che rispecchiano i legami con Lorca e Buñuel che ne hanno plasmato il suo percorso creativo. Successivamente il pubblico verrà catapultato in tutte le fasi del suo lavoro fino agli anni finali. La mostra presenterà 200 opere, di queste 80 provengono da collezioni private italiane e francesi e le altre sono capolavori di diversi protagonisti del surrealismo come René Magritte, Max Ernst, André Masson, Man Ray, Leonor Fini e Giorgio de Chirico, oltre a scrittori del calibro di André Breton, Jean Cocteau, Louis Aragon e molti altri.

La mostra “Salvador Dalì, tra arte e mito” è un’esperienza immersiva a 360°, oltre ai dipinti che hanno segnato la storia dell’arte, si potranno ammirare arazzi, fotografie, libri, gioielli, oggetti in vetro, ceramiche, incisioni a puntasecca e, tra i pezzi più significativi, le litografie legate alla Divina Commedia di Dante. Al Museo Storico della Fanteria ci sarà un inno alla genialità di Dalì che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura mondiale, unendo realtà ed immaginazione in un modo che pochi altri artisti hanno saputo fare. Non solo un maestro del passato, il genio del surrealismo è simbolo dell’infinita possibilità dell’arte di reinventare il mondo. Considerato il patrimonio artistico e culturale delle opere esposte, questa mostra rappresenta un evento di straordinaria importanza anche a livello internazionale, che offrirà la rara opportunità di conoscere e approfondire da una prospettiva completa, l’affascinante mondo del surrealismo. In una cornice unica al mondo come quella di Roma questa esposizione dona un tocco in più di magia e di fascino che lascerà a tutti i visitatori forti emozioni da portare per sempre nel cuore.

