La Befana della Città di Rieti: in piazza Vittorio Emanuele II una grande festa per piccoli e grandi

Rositani “insieme ai più piccoli celebriamo i valori della comunità”

Lunedì 6 gennaio dalle ore 16 in piazza Vittorio Emanuele II il Comune di Rieti organizza una grande festa con animazione per celebrare il giorno dell’Epifania.

Molte le attività di intrattenimento previste, a cui si sommano quelle organizzate dalla Camera di Commercio, tra cui laboratori, trucca bimbi, baby dance, corteo dei personaggi Disney, spettacolo comico, bolle di sapone giganti e molto altro.

L’Assessore al Centro Storico e Valorizzazione dell’Identità Locale Giovanni Rositani:

“Nel giorno dell’Epifania in cui si celebra la manifestazione di Dio agli uomini, che simbolicamente portano doni al Bambino nella grotta di Betlemme, l’Amministrazione Comunale vuole ricordare il valore del dono, convinta che sia il principio alla base del concetto di comunità e famiglia. Oggi questi valori rappresentano con ancora maggiore forza la migliore risposta alla tendenza all’individualismo e alla disgregazione sociale. Per questo dal nostro insediamento ci siamo impegnati per portare i festeggiamenti dell’Epifania in piazza, cuore pulsante della città, e con ciò la celebrazione di valori che sono alla base dell’essere cittadini. Crediamo sia importante vivere insieme ai più piccoli questi momenti, per tramandare questo patrimonio che è la nostra identità.”