ANTRODOCO – PETRELLA SALTO: I CARABINIERI DENUNCIANO DUE TRUFFATORI

Nell’ultimo periodo, la Compagnia Carabinieri di Cittaducale ha incrementato le attività di contrasto nei confronti del fenomeno delle truffe online.

Le indagini sono state avviate a seguito della ricezione di due denunce presentate presso le Stazioni di Antrodoco e Petrella Salto per altrettante truffe inerenti l’acquisto di alcuni oggetti posti in vendita online.

In particolare, ad Antrodoco, un 49enne del posto, dopo aver visionato un annuncio relativo alla vendita di una trincia usata ad un prezzo molto conveniente rispetto a quello di mercato, dopo aver contattato il venditore, ha effettuato un pagamento di quasi 900 euro sul conto indicatogli senza però mai ricevere la merce acquistata.

Anche a Petrella Salto, un uomo classe ’93, interessato all’acquisto di alcuni pneumatici messi in vendita online, dopo aver effettuato due pagamenti per un importo complessivo di circa 400 Euro, non riceveva quanto acquistato e non riusciva più a contattare il relativo venditore che si rendeva di fatto irreperibile.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di identificare gli autori di entrambi i reati i quali sono risultati aver commesso, con le stesse modalità, altre truffe a danno di oltre quindici persone. Essi sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

Al riguardo, i Carabinieri consigliano di diffidare sempre da acquisti troppo convenienti e facili guadagni: spesso si tratta di merce falsa o rubata o addirittura inesistente. Inoltre suggeriscono di non acquistare prodotti presentati come miracolosi o oggetti d’arte o di antiquariato se non si è certi della provenienza.