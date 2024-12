Promet Cup Christmas 2024 – Soccer Inclusivity, al via la seconda edizione

Sport Inclusione Resilenza

di Fausto Zilli

La Promet Impresa Sociale nasce con l’obbiettivo di promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, favorire la parità di genere e prevenire il bullismo in ogni sua forma, la presidente Laura Barbaliscia, promotore e organizzazzatore di eventi e manifestazioni sportive e culturali improntati all’inclusione e al sociale raggiunta dai nostri microfoni ” oggi una bella giornata di sole il tempo ci assiste, le famiglie sono contente, al via il quadrangolare femminile, c’è chi vince e chi perde tre partite con la finale per le ragazze , diciamo che oggi è una bella giornata di sport “.

La meravigliosa locations il centro sportivo sito in via Ruderi di Torrenova, sede dei Red Tigers del presidente Antonio Ranieri, sempre attento e sensibile ad eventi sportivi solidali. Altri partner d’eccezione il C.O.N.I. Lazio del presidente Riccardo Viola, LND Lazio, la redazione di Sport in Oro, l’associazione Marco Manzao Onlus.

Le società presenti per il promet cup christmas 2024 woman il Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri , la Romulea, la Roma Femminile e il Grifone.