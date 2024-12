Il miracolo di Natale, si concretizza un’opera attesa da anni

Piglio, Su sollecitazione della minoranza, Felli e Federici avviano l’affissione della numerazione civica

Un vero miracolo sotto le festività natalizie, è di buon auspicio. Infatti lo scorso 9 dicembre il Sindaco Mario Felli ed il Vice Sindaco Mauro Federici (nella foto), annunciano che è iniziata l’opera di affissione della nuova numerazione civica. Un’opera che si attendeva da tempo, che il Sindaco Felli aveva lasciato nel suo dimenticatoio (insieme a tante altre opere). Grazie alla sollecitazione dei due i consiglieri di minoranza del gruppo “Viviamo Piglio” Roberto Neccia e Domenico Ambrosetti, che lo scorso 2 settembre attraverso un’interrogazione, gli ricordavano che con la determinazione del Responsabile del Servizio n. 672_258 del 28/12/2021 con cui veniva affidato il servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna alla Società Gesitalia srl con sede legale in Pescara (PE), per la somma complessiva di € 17.080,00. La società svolse il suo compito, ma materialmente la numerazione non venne applicata. “Oggi –commentano alcuni cittadini- viene da ridere alle dichiarazioni del Sindaco circa la collocazione dei numeri civici: ““Siamo estremamente soddisfatti, questo è un progetto che parte da lontano e che finalmente trova oggi la sua realizzazione. La nuova numerazione civica permetterà di superare disagi e difficoltà che molti cittadini hanno riscontrato nel corso degli anni. L’intervento, curato nei minimi dettagli, è destinato a risolvere numerose problematiche derivanti dall’assenza di una numerazione chiara in molte aree del paese””. Ma continua a prenderci in giro? Ci sono persone che hanno ricevuto la posta dopo mesi a causa di questo disagio, cittadini che non hanno pagato la Tari e imposte legate all’illuminazione cimiteriale, perché non gli è mai arrivata la corrispondenza a causa di una numerazione civica e toponomastica sballata. Cittadini che si sono trovati costretti a pagare la Tari 2023/2024 insieme una bella cifra!!!, e lui si dice soddisfatto e si loda di un’opera che doveva fare 5 anni fa!?!? Complimenti per l’umiltà!! Cittadini che sono stati sanzionati dai fornitori di servizi pubblici, per non aver pagato le bollette, ma come potevano se sono giunte dopo mesi? Sarà forse il caso di costituire una class action di cittadini, e chiedere il risarcimento al Sindaco Felli ed alla sua amministrazione per le multe che sono state pagate?”. Anche le considerazioni del Vice Sindaco Mauro Federici sono sembrate disonoranti da parte dei cittadini. “Il Sindaco Felli e il suo Vice Federici con delega ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica forse vivono in un altro mondo e pensano di amministrare un altro comune. Federici dice: ““l’assenza di una numerazione ben definita ha spesso creato problemi ai cittadini, in termini di recapito postale, consegne di beni e servizi, nonché nella tempestiva localizzazione da parte dei mezzi di soccorso””. Proprio lui che per 5 anni è stato soprannominato “l’Assessore Fantasma”, oggi si ricorda del disservizio che i cittadini stanno affrontando come tanti altri che non sono mai stati risolti!! Questi continuano a prendersi gioco di noi….”. Dure le critiche dei cittadini, che a quanto pare non dimenticano le tante promesse mai mantenute, ed oggi interpretano, questa esaltazione come una beffa, verso chi merita invece rispetto, ossia : la cittadinanza!