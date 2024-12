In biblioteca a Ceccano viaggio nel passato con la mostra di oltre cento letterine di Natale dal 1800 in poi

“Cari Genitori”, mostra dedicata a Ceccano alla scomparsa tradizione delle letterine di Natale

La Biblioteca comunale di Ceccano ospita fino al prossimo 6 gennaio “Cari Genitori”, una singolare mostra di letterine di Natale provenienti dal passato. Grazie alla collezione di Pietro Mastrantoni, appassionato raccoglitore di memorabilia e cimeli che testimoniano le nostre tradizioni, la sala “De Sio” in piazza municipio 5 permetterà, negli orari di apertura al pubblico esposti all’esterno, di iniziare dal 1800 fino agli anni ’60 un percorso molto suggestivo ed emozionante.

Davvero preziosa nel suo genere ed anche unica nel panorama degli eventi natalizi proposti durante queste feste in provincia di Frosinone, la mostra riporta alla luce una tradizione familiare che non appartiene più ai giorni nostri, ma servirà a ricordare come i bambini di un tempo facevano gli auguri ai loro genitori ed esprimevano le loro promesse di buon comportamento per ricevere poi i regali da Babbo Natale.

Si tratta di un patrimonio documentale che, grazie alla personale amicizia che il collezionista ha da anni con il personale operante in Biblioteca, oggi torna alla luce raccontando suggestive storie, come quelle ad esempio riguardanti le letterine spedite dai figli ai papà impegnati sui fronti di guerra e, che quindi, testimoniano tra le righe gli eventi che hanno attraversato ilnostro paese dal 1800 in poi.

La visita della mostra “Cari Genitori” è possibile nei seguenti giorni ed orari: Martedì, Mercoledì, Giovedì la mattina dalle 9,30 alle 13,00 ed il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 ed anche il Venerdì però solo di mattina.