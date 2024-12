Sweet Hotel entra in Space Hotels: ospitalità e stile a due passi da Vicenza

Tradizione, design e comfort: un nuovo gioiello nel network del Gruppo Space Hotels per scoprire Vicenza e le sue meraviglie

Sweet Hotel, situato a pochi chilometri dalla splendida Vicenza, entra a far parte del Gruppo Space Hotels, offrendo un’idea di ospitalità che unisce design, tradizione e comfort, con una particolare attenzione alla sostenibilità. Con questa affiliazione, l’hotel si integra in una rete esclusiva di strutture indipendenti, rinomate per la loro unicità e l’eccellenza nei servizi.

Situato in una posizione strategica, Sweet Hotel offre 76 camere moderne e confortevoli, ideali per chi viaggia per lavoro o per piacere. La struttura rappresenta un punto di partenza privilegiato per scoprire le bellezze di Vicenza, città Patrimonio mondiale dell’UNESCO e culla del genio di Andrea Palladio, con capolavori come la Villa La Rotonda, il Teatro Olimpico e la Basilica Palladiana.

L’hotel si distingue per la sua attenzione alla sostenibilità, al comfort e all’esperienza personalizzata, offrendo un soggiorno unico a due passi da Vicenza. E-Bike Hotel per eccellenza, è il punto di partenza ideale per escursioni alla scoperta delle colline vicentine, dei vigneti e dei panorami mozzafiato del fiume Brenta, combinando attività all’aria aperta e paesaggi incantevoli.

La struttura, inoltre, collabora con eccellenze locali come le distillerie Poli e Nardini, offrendo agli ospiti la possibilità di partecipare a tour e degustazioni di grappa e altri distillati di alta qualità. Per gli amanti del vino, sono disponibili esperienze uniche presso cantine rinomate, dove poter apprezzare i migliori sapori della tradizione enogastronomica vicentina.

L’hotel offre camere e suite dal design moderno ed elegante, dotate di tutti i comfort, per garantire un soggiorno all’insegna del relax e della raffinatezza. Gli ospiti possono scegliere il ristorante La Veneziana, dove una cucina genuina e ricercata esalta i prodotti del territorio, oppure la Mediterraneo Brasserie, ideale per chi desidera gustare un’ottima pizza cotta a legna o piatti realizzati con prodotti d’eccellenza, tra cui quelli dei presìdi Slow Food, in un ambiente semplice e accogliente. Per momenti di pausa e convivialità, il Mar Café rappresenta la scelta perfetta: un ambiente giovane e contemporaneo, ideale per rilassarsi con un drink dopo una giornata di escursioni o lavoro.

Pensato per soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore, Sweet Hotel dispone di una piscina esterna e di una sala meeting attrezzata per eventi e incontri di lavoro, rendendolo una scelta eccellente anche per la clientela business.

Completano l’offerta il parcheggio privato gratuito, il noleggio di e-bike e il Wi-Fi veloce in tutta la struttura, garantendo un’esperienza che combina attività, scoperta e massimo comfort. L’ hotel è una porta d’accesso ideale per vivere la bellezza e le tradizioni del territorio vicentino.

Entrare a far parte di Space Hotels rappresenta per Sweet Hotel un’opportunità di crescita, in grado di attrarre sia clientela business che leisure, ampliando le occasioni di visibilità grazie ai servizi del gruppo, come le prenotazioni tramite GDS, la presenza a workshop e fiere e il numero verde dedicato per prenotazioni individuali, gruppi e meeting.

Space Hotels, leader nel settore da oltre 50 anni, conferma con questa nuova affiliazione la sua missione di rappresentare alberghi esclusivi, dove la qualità dell’accoglienza si unisce alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.