GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA,SU FOCUS TV IL DOCUFILMSUGLI ALPINISTI E LE ALPINISTE DEL CAI EAGLE TEAM

“Linee di Vetta – CAI Eagle Team: il richiamo dell’impossibile”,

prodotto da Sport Mediaset, con voce narrante di Giuseppe Cederna,

andrà in onda mercoledì 11 dicembre alle 21:20, con riproposizione alle 23:30





Linee di Vetta – CAI Eagle Team: il richiamo dell’impossibile è una produzione a cura di Sport Mediaset, con voce narrante di Giuseppe Cederna, attore e scrittore, grande appassionato di alpinismo.

Nella primavera del 2023 il Club alpino italiano, dopo un’attenta selezione, ha dato vita a un’academy per formare 15 giovani scalatori e scalatrici sotto i trent’anni. È nato così il CAI Eagle Team, un progetto d’eccellenza che, sotto la guida di forti alpinisti e alpiniste italiani coordinati da Matteo Della Bordella, ha coinvolto i partecipanti in sei settimane di attività alpinistiche su roccia, ghiaccio e misto, con l’obiettivo di trasmettere competenze tecniche e valori culturali fondamentali per l’alpinismo contemporaneo.

Sei di loro, quattro ragazzi e due ragazze, sono stati selezionati per la spedizione finale in Patagonia, che partirà il 30 gennaio 2025.

Alla vigilia della partenza, il docufilm racconta speranze, valori e motivazioni dei componenti del gruppo, proprio mentre si trovano nel loro elemento prediletto, la montagna, incrociandoli con le esperienze, i ricordi delle difficoltà e le avventure giovanili di Matteo Della Bordella.

Sinossi LINEE DI VETTA – CAI EAGLE TEAM: IL RICHIAMO DELL’IMPOSSIBILE

15 ragazzi, con un sogno immenso. Diventare veri alpinisti e andare a cercare il senso profondo della montagna fino in Patagonia. Il racconto, affidato a Giuseppe Cederna, ripercorre tutte le tappe – dalla primissima idea fino alla sua concreta realizzazione – del “CAI Eagle Team”. Un progetto nato dalla mente della stella dell’alpinismo a livello italiano e mondiale Matteo Della Bordella, fortemente sostenuto dal Club alpino italiano e dal Club alpino accademico italiano.

250 candidature iniziali, 15 selezionati tra ragazzi e ragazze e a cui è stata concessa l’opportunità di sviluppare il proprio talento alpinistico lungo un percorso ben definito, grazie al supporto di tutor selezionati tra i migliori alpinisti italiani e internazionali.

Ecco allora l’occasione, attraverso gli occhi luccicanti di questi ragazzi, di vivere nel modo più intenso le emozioni, le gioie, le fatiche, i dolori e i sorrisi che soltanto la Montagna può regalare. E poi ancora le speranze e le aspettative per il premio finale, soltanto per sei di loro: un’avventura letteralmente fantastica, alla scoperta delle montagne della Patagonia, insieme al loro grande “Maestro” Matteo. Come un imperdibile e travolgente viaggio, dentro un sogno che si realizza.