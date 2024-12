STIMIGLIANO: I CARABINIERI DENUNCIANO UN UOMO PER OMICIDIO STRADALE

La Compagnia Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto ha denunciato a piede libero un uomo ultraottantenne, incensurato, per il reato di omicidio stradale.

Il provvedimento è scaturito a seguito dell’intervento dei militari dell’Arma per un grave incidente stradale avvenuto, circa dieci giorni fa, sul raccordo per l’ingresso in A1 all’altezza di Ponzano Soratte.

Qui, l’auto condotta dall’odierno denunciato aveva improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta andando ad impattare con un secondo veicolo su cui viaggiava una coppia.

Nell’impatto, una donna, seduta sul sedile anteriore lato passeggero, perdeva la vita: inutile infatti è risultato ogni tentativo di rianimarla da parte del personale del 118, accorso immediatamente sul posto.

Anche l’uomo che avrebbe provocato il sinistro ed il marito della deceduta riportavano delle gravi lesioni e, per tale motivo, venivano trasportati con urgenza in due distinti ospedali romani.

I militari della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, intervenuti subito sul luogo unitamente a quelli della Stazione di Stimigliano, hanno proceduto ai rilievi foto-planimetrici e all’acquisizione di informazioni dalle persone che avevano assistito all’evento.

Oltre al sequestro dei veicoli, sono state richieste specifiche analisi tossicologiche a carico dell’anziano dalle quali, però, non si sono evidenziate presenze di alcool o droghe nel sangue, elementi che ne avrebbero ulteriormente aggravato la posizione.

L’anziano, al termine degli accertamenti effettuati e tenuto conto della ricostruzione della dinamica del sinistro svolta dai militari operanti, corroborata dagli elementi acquisiti in loco, è quindi stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti per omicidio stradale. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari ed eventuali responsabilità penali saranno valutate solo dall’Autorità Giudiziaria.