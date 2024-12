Inaugurato il Parco Inclusivo di Sora: Quadrini “un esempio di accessibilità e sostenibilità per tutta la comunità”

In occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, il Parco di Sora, di Sara Chiara, è stato ufficialmente inaugurato, dopo un lungo intervento di ristrutturazione che ha reso l’area completamente accessibile a tutti, senza barriere architettoniche. L’inaugurazione è stata un momento di grande significato per la città, simbolo di un impegno collettivo verso l’inclusione e l’uguaglianza.

A presiedere la cerimonia, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha voluto esprimere il suo apprezzamento per il progetto e per il lavoro svolto dall’amministrazioni comunale “Oggi è una giornata speciale, non solo per Sora, ma per tutta la provincia – ha dichiarato il Presidente del Consiglio – Questo parco, ristrutturato e riqualificato, rappresenta un luogo dove ogni cittadino, indipendentemente dalle sue capacità, può sentirsi parte della comunità. È un chiaro segnale di come sia possibile coniugare sostenibilità, accessibilità e inclusività, creando spazi che possano davvero rispondere ai bisogni di tutti”.

Il Presidente ha poi voluto elogiare il Sindaco di Sora e Presidente della Provincia di Frosinone, e il Consigliere delegato, Salvatore Lombardi per l’impegno profuso in questo progetto che ha visto la realizzazione di un parco verde, completamente rinnovato, a disposizione di tutti i cittadini. “Con l’apertura di questo parco – ha aggiunto il Presidente del Consiglio – la città di Sora non solo ha ottenuto uno spazio di svago e di aggregazione, ma ha ottenuto una risorsa che contribuirà a migliorare la qualità della vita della nostra comunità, creando un ambiente dove ognuno si possa sentire a casa. I miei più sentiti complimenti vanno al sindaco di Sora e Presidente della Provincia, Luca Di Stefano e al suo consigliere delegato, Salvatore Lombardi, per l’impegno e la sensibilità verso l’intera comunità ma soprattutto verso i poi fragili. Questo deve essere esempio per tutti i comuni che possono mettere a disposizione le proprie aree verdi per tutti i loro concittadini.”

Il parco, che si estende su un’ampia area verde, è stato ristrutturato in modo tale da garantire l’accessibilità totale a persone con disabilità, con percorsi pedonali, attrezzature sportive inclusive e zone di relax. Un ulteriore passo in avanti per una Sora sempre più attenta alle tematiche sociali e ambientali. Con l’occasione è stata ristrutturata anche là cappelletta all’interno del parco e tutti gli spazio atti a garantire o servizi di igiene pubblica.

Concludendo, il Presidente del Consiglio ha ribadito: “Questo parco è un esempio concreto di come le amministrazioni locali possano agire per il bene comune, promuovendo l’inclusione, il rispetto e la solidarietà. Oggi Sora ha un parco che è un patrimonio di tutti, che tutti potranno vivere e godere.”