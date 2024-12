Sabato prossimo l’evento a favore di “Famiglia Africa”

San Donato Val Comino, Pittiglio: “Una comunità che unisce solidarietà e divertimento”

Sabato 7 dicembre torna l’appuntamento con l’evento di beneficenza dedicato a Famiglia d’Africa, giunto ormai alla sua dodicesima edizione. La manifestazione, che unisce convivialità, arte e solidarietà, si svolgerà a partire dalle 16.00 e culminerà nell’aperitivo delle 18.30 al Caffè Cautilli, in Piazza Carlo Coletti, a San Donato Val di Comino. Un pomeriggio per i più piccoli: a partire dalle 16.00, il Teatro Comunale accoglierà i bambini con giochi, letture e una gustosa merenda organizzati dalla Pro Loco e dalla Studioteca Più. Dalle 18.30, aperitivo solidale con degustazioni e musica live: il cuore dell’evento, infatti, sarà l’aperitivo, accompagnato da una ricca selezione di vini offerti da rinomate cantine locali e serviti dai sommelier Francesca Caputo, Selena Cardinali, Christian Romani, Mirko Pellegrini e Marco Salvucci (alias Tartufo). Il buffet, preparato grazie alla generosità di numerosi ristoratori locali, promette una vasta scelta di piatti della tradizione. Il tagliando di partecipazione, al costo di 15 euro, comprende 3 calici di vino e l’accesso al buffet. L’intrattenimento musicale inizierà alle 19.00 con le esibizioni live degli allievi della Scuola di Musica “That’s all Folks” guidati da Serena Pagnani e della Scuola di Musica “La chiave giusta” di Davide Rufo. Le due scuole si uniranno in un’esibizione speciale, a cui seguirà il Dj-set di Fabrizio Forletta, in arte Effe Effe Foundation. Durante la serata sarà possibile ammirare il live painting di Marta Pagnani e Silvia Gallo (alias Silvia Black), e partecipare all’asta di opere artistiche realizzate da Enrico Rossi (alias UGO), Rocco Alonzi e dagli allievi della Scuola Primaria di San Donato Val di Comino. Inoltre, presso lo stand di Famiglia d’Africa sarà possibile acquistare oggetti di artigianato africano, contribuendo direttamente alla causa benefica. “Sincera gratitudine –commentano gli organizzatori dell’evento- a tutti i produttori, i ristoratori, gli artisti, i sommeliers e gli sponsor che, con il loro prezioso contributo, rendono possibile l’iniziativa. Un ringraziamento speciale va alla Gemar, alla Ferramenta Pignatelli, alla Cartèria, a La Rocca Petroli, alla Enerway e alla Pro Loco di San Donato Val di Comino, oltre al Comune che sostiene l’evento con entusiasmo”. “Eventi come questo – spiega il Sindaco Enrico Pittiglio – sono la testimonianza di una comunità che sa unire divertimento e solidarietà, valorizzando le nostre eccellenze locali per uno scopo nobile. Invito tutti a partecipare, perché ogni contributo è un passo verso un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida manifestazione”. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a Famiglia d’Africa per sostenere i progetti dell’associazione. Per ulteriori informazioni: Famiglia d’Africa Onlus. (Nella foto un momento dell’edizione 2023)