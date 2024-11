Roma VI° Municipio – Un Calcio alla criminalità – La Nazionale Argos Soccer Team Forze di Polizia in campo per il Sociale

di Fausto Zilli

Continua senza sosta il percorso delle Buone Azioni dell’Associazione Argos Forze di Polizia, dopo le ultime due tappe di “A Scuola con Legalità”, ora è la volta della Nazionale Argos Soccer Team Foze di Polizia in campo giovedì 28 novembre pv per il sociale nel promuovere attraverso lo sport la legalità, guidati dal capitano Fabio Badolato onnipresente: in campo con Argos Soccer Team anche Matteo Lunetta e Bogdan Ionat Helciu della Comunità alloggio Agape per persone con disabilità di Fonte Nuova.

Testimonial dell’evento Fabio Petruzzi ( ex calciatore AS Roma ) allenatore in panchina con Argos Soccer Team Forze di Polizia.

“Un Calcio alla Criminalità 2024” con il patrocinio del Municipio Roma VI le Torri del presidente Nicola Franco da sempre in prima linea per la legalità e il giusto vivere, con il prestigioso patrocinio del C.O.N.I. Lazio del presidente Riccardo Viola, del Comitato Regionale A.S.I. Lazio presidente Roberto Cipolletti, del Comitato Nazionale Italiano FairPlay del presidente Ruggero Alcanterini e con il patrocinio della Guarda Nazionale Ambientale del presidente Alberto Raggi, i quali da subito hanno aderito alla lodevole iniziativa.

Una partita di calcio tra la Nazionale Argos Forze di Polizia e la Rappresentativa politici locali, uniti per la promozione della legalità, uniti per il Fairplay. Cornice d’eccezione la polisportiva GDC Ponte di Nona del presidente Mimmo Gaglio, il quale si è messo da subito a disposizione con la struttura e la società di calcio. La gara sarà diretta dalla sezione Lorenzo Cesari di Roma Arbitri Sport Italiani del presidente Americo Scatena. Calcio d’inizio a cura del Consigliere dell’Assemblea Capitolina Mariacristina Masi.