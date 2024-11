CONTIGLIANO – GRECCIO : CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO, TRE PERSONE DENUNCIATE

Proseguono i dispositivi di controllo straordinario del territorio da parte dell’Arma con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati più comuni e garantire la sicurezza dei cittadini.

Nei giorni scorsi, uno di questi servizi è stato predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Rieti ed ha interessato i Comuni di Contigliano e Greccio.

Nel corso delle attività, sono stati controllati 30 veicoli, identificate 32 persone di cui 7 stranieri e ispezionati 5 esercizi pubblici.

Tre persone sono state denunciate a piede libero in quanto trovate alla guida dei rispettivi veicoli pur avendo un tasso alcolemico superiore a quello consentito dal Codice della Strada. Una quarta persona invece, a seguito di una perquisizione personale, è stata trovata in possesso di alcuni grammi di hashish e, per tale motivo, segnalata alla Prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Analoghi servizi di controllo del territorio saranno effettuati nei prossimi giorni in tutto il territorio della provincia reatina.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale instaurato è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate esclusivamente dall’Autorità Giudiziaria.