TAV e ZES, due emendamenti alla Legge Finanziaria

Fiuggi, Il circolo locale della Lega, plaude all’ottimo lavoro dell’on. Nicola Ottaviani

Il lavoro della Lega, ha portato in ambito provinciale importanti e validi risultati, in termini di sviluppo e crescita territoriale, che vedono l’on. Nicola Ottaviani (ex Sindaco di Frosinone, nella foto) l’artefice, di questo successo, ottenendo così il plauso da parte del locale circolo leghista di Fiuggi “L’approvazione in Commissione Bilancio -si legge in una nota del circolo della Lega di Fiuggi- dei due emendamenti alla Legge Finanziaria presentati dall’On. Ottaviani per la realizzazione della stazione TAV tra i Comuni di Ferentino, Frosinone e Supino e per l’integrazione del basso Lazio nella ZES costituisce un grande risultato per il concreto sviluppo del nostro territorio. Le nostre aziende infatti nel corso degli ultimi anni stanno risentendo fortemente dell’elevata competitività delle realtà concorrenti presenti a poche decine di chilometri di distanza ed in piena crescita grazie agli incentivi e le agevolazioni previste dal Regime della ZES, attualmente precluso per il nostro territorio nonostante presenti in modo consolidato i requisiti e criteri economici richiesti per la relativa ammissione. Per tale ragione l’emendamento dell’On. Ottaviani risponde pienamente all’esigenza di garantire una prospettiva di crescita nel settore produttivo ed industriale che rischia sempre più di tramontare in provincia di Frosinone, nonostante tali settori ne abbiano sempre rappresentato la vera forza motrice e motivo di orgoglio della nostra identità territoriale. Uno sviluppo –conclude la nota- che non può prescindere dall’esigenza di rendere il territorio stesso al passo con una realtà sociale sempre più dinamica e bisognosa di rapidi spostamenti, per tale ragione non possiamo non considerare lungimirante la volontà di portare a conclusione il progetto per la realizzazione di una nuova stazione Tav, motivo di unione e non di fratture come taluni vogliono rappresentare, della intera provincia. Grazie alla lega ed all’On. Ottaviani per il brillante lavoro a tutela della nostra realtà”.