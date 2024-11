Nuovo Teatro Orione presenta ‘Un Natale da Favola’

Prosegue Oltre, la stagione del Nuovo Teatro Orione, che dopo aver portato sul palco l’innovazione e la novità dei content creator, i grandi show internazionali e tanto divertimento con la stand-up comedy, si prepara ad accompagnare gli spettatori attraverso il periodo più suggestivo dell’anno: il Natale. E lo fa anche in questo caso nel segno dei grandi spettacoli e dello show più coinvolgente.

Si parte il 1 dicembre, con “Next Stop Christmas”: il Nuovo Teatro Orione, in collaborazione con la Never Seen Srl, presenta un suggestivo concerto gospel che vede come protagonisti i Phonema Gospel Singer e i Blue Note Voices, diretti da Antonella Cilenti, vocal coach di Amici.

Si entra poi nel vivo della stagione natalizia con “Un Natale da Favola”: saranno più di 100 gli artisti sul palco, con il debutto del coro residente del Teatro, per raccontare una storia dedicata alle famiglie, con un narratore d’eccezione, lo Spirito del Natale.

Scritto e diretto da Carlo Oldani, che è anche il direttore artistico del Nuovo Teatro Orione, “Un Natale da Favola” ha il suo punto di forza oltre che nella storia, che parla di sentimenti ed emozioni e non rinuncia al messaggio morale, nella presenza scenica: i 60 elementi del coro Vos – Voices on stage, età 0-99, diretti anche loro dalla Maestra Antonella Cilenti con un repertorio trasversale che comprende anche 7 canzoni Disney, si uniscono all’orchestra dal vivo Arios composta da 43 elementi e diretta da Daniele Viri, per un effetto finale di grande impatto.

Sul palco Claudia Portale, Igor Petretto e Noemi Bordi, che racconteranno la storia di Silvia e Giulia e del loro rapporto d’amicizia complicato: una favola per tutta la famiglia, che arriva dritta al cuore e racconta di come tante volte non ci accorgiamo della sofferenza del prossimo “Un Natale da favola” può essere l’occasione giusta per tornare ad ascoltare chi ci è più vicino, uno spunto di riflessione per grandi e piccoli.

Dal 26 dicembre va poi in scena al Nuovo Teatro Orione “Forza Venite Gente”, un musical italianissimo con numeri da record: dal 1981 la storia in musica del Patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi, è stata tradotta in otto lingue e rappresentata in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. 3.500 repliche, oltre 2 milioni e 500 mila spettatori, di cui 250.000 solo a Roma, in piazza San Giovanni il 16 agosto del 2000, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù.

Al Nuovo Teatro Orione questo grande spettacolo racconta le emozioni della quotidianità, con intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, ed è anche un modo per passare il Capodanno in allegria e compagnia: il 31 dicembre, infatti, al termine dello spettacolo il cast si fermerà in sala con gli spettatori per brindare al nuovo anno.

01 dicembre ore 20 | Next Stop Christmas

20 dicembre ore 20.30 | Un Natale da Favola

26 dicembre ore 18 – venerdì ore 20:30

sabato e domenica ore 17:00- 31 dicembre ore 21.30 | Forza Venite Gente

Nuovo Teatro Orione – Via Tortona, 7 Roma – parcheggio gratuito

Per info e biglietti:

Sito web: http://teatroorione.it

Email: info@teatrorione.it