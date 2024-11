Roma VI° Municipio – A Scuola con Legalita’ Associazione ARGOS Forze di Polizia presso Istituto Comprensivo Via Casale del Finocchio Scuola Primaria

Continua il percorso delle Buone Azioni dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia

di Fausto Zilli

Nella mattinata di giovedì 21 novembre us la delegazione di presidenza dell’Associazione Argos Forze di Polizia guidata da Gianluca Guerrisi Presidente Nazionale, Fausto Zilli Vicepresidente Nazionale, i consiglieri nazionali Francesco De Lorenzo e Vincenzo Ruocco, i soci Francesco Lenti, Andrea Cannistraci, i docenti e soci Andrea Fellegara, Roberto Latini, Davide Perrotta, Angelo Maria Sferrazza attore, si sono recati presso l’Istituto Comprensivo via Casale del Finocchio Scuola primaria per il sesto appuntamento “A Scuola con Legaliltà”; percorso a tappe dell’Associazione Argos da programmare di volta in volta nelle scuole romane e sul territorio nazionale, per stimolare i giovani studenti alla cultura della legalità e dell’educazione civica, avvelendosi di esempi pratici adoperando un linguaggio semplice e diretto a misura di bambino.

A fare gli onori di casa il Dirigente scolastico Immacolata Moio, il Vice Presidente Andrea La Fortuna, l’Assessore pari opportunità Chiara Del Guerra del Municipio Roma VI delle Torri , i quali si sono congratulati per la lodevole iniziativa promossa e portata avanti dai volontari dell’Associazione Argos Forze di Polizia.

Grande successo dell’intervento dei Carabinieri, del Gruppo frascati Radio Mobile con il vice comandante M.llo Emanuel Stampa, l’appuntato scelto Michele Gaglione e il Carabiniere Scelto Simone Lippi, i quali hanno interagito con i bambini sull’importanza nella vita della Legalità. Significativa la lettura del M.llo Stampa dell’artico 3 della Costituzione ” Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

A fine matttinata da parte dei volontari dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia sono stati dati in dono a tutti i bambini presenti dei pensieri molto graditi dagli stessi. Una giornata che sicuramente gli alunni della quarta e quinta dell’Istituto Comprensivo via Casale del Finocchio non dimenticheranno facilmente, i loro occhi colmi di gioia, nei loro sorrisi si racchiude sicuramente la speranza in un futuro migliore.

VIDEO :

https://www.facebook.com/argosforzedipolizia/videos/978667940955827