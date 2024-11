Celebrata la Giornata nazionale degli alberi nelle scuole

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “E’ fondamentale creare una sana coscienza ecologica in tutti e soprattutto nei giovani“

Come ogni 21 novembre, in Italia si celebra la Giornata nazionale degli alberi, una ricorrenza che nasce allo scopo di valorizzare il patrimonio boschivo e naturalistico, e per avvicinare le giovani generazioni all’ambiente, ricordando la loro fondamentale importanza per la sopravvivenza dell’uomo e per la qualità dell’ambiente. Il Parco dei Monti Simbruini ha partecipato a questo importante momento di sensibilizzazione con alcuni appuntamenti dedicati ai più piccoli, il Commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli ha presenziato con un saluto sia ad Agosta con le classi dell’infanzia e della primaria, che a Filettino con la pluriclasse di primaria ed infanzia, momenti durante i quali oltre ai bambini e docenti, hanno partecipato anche gli amministratori comunali, i carabinieri forestali rispettivamente della stazione di Arcinazzo Romano e di Filettino, mentre a Trevi Nel Lazio con gli studenti della scuola “Camilloni” era presente il Direttore del Parco Carlo Di Cosmo, con il Sindaco Silvio Grazioli. In ciascuno dei luoghi indicati con l’ausilio di personale dei Lavori Pubblici comunali, sono stati messi a dimora degli alberi. A Trevi Nel Lazio, la piantumazione è avvenuta nell’area adiacente il centro anziani. ” Siamo all’interno dell’area verde più grande del Lazio -ha commentato il Sindaco Grazioli- i nostri alberi sono un vero e proprio tesoro, contribuendo ad assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire dissesti idrogeologici e proteggere la biodiversità. Le iniziative come quella di oggi, rappresentano un importante strumento per creare una sana coscienza ecologica in tutti noi e soprattutto nei giovani, con la consapevolezza che nel futuro ci ritroveremo sempre più spesso ad affrontare problemi ed emergenze ambientali nuove. Ringrazio tutti i nostri giovanissimi studenti, il Direttore del Parco Carlo Di Cosmo, il personale docente, i carabinieri forestali di Filettino, la Misericordia di Trevi Nel Lazio, il centro anziani e la presenza del parroco Don Pierluigi”.