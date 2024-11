Regione Lazio, Bertucci: “Legge su Cooperazione Sociale mette al centro le persone”

“La proposta di legge regionale n. 151 del 29 marzo 2024, relativa alle << Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale>> segna un profondo rinnovamento voluto da questa amministrazione regionale in materia di cooperative sociali. Aggiornando quanto previsto dalla legge 24 del 1996, oggi prende forma un provvedimento moderno, che guarda alle persone e le mette al centro di una società più equa ed inclusiva, e che ancora regolamenta e semplifica le procedure sul rapporto tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali. Anche l’affidamento alla Camera di Commercio di Roma della gestione dell’albo delle Cooperative sociali raggiunge l’obiettivo di rendere più snelle le varie procedure di iscrizione all’albo stesso, senza dimenticare la messa a punto delle procedure di premialità, ed una copertura finanziaria pari a 9 milioni di euro. Ringrazio l’Assessore ai Servizi Sociali Maselli per il lavoro effettuato sul tema, che oggi ha trovato il giusto coronamento, e la presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali Alessia Savo per il grande impegno profuso”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.