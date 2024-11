Meloni chiama Musk: “Bisogna chiarire”. Lui fa un passo indietro, ma dice: “Continuerò ad esprimere liberamente le mie opinioni”

Meloni si è messa in contatto con il magnate per la questione dello scambio di tweet tra lui e il Quirinale

ROMA – Una telefonata della Premier Giorgia Meloni ha fatto fare un passo indietro al miliardario Elon Musk. Meloni si è messa in contatto con il magnate per la questione dello scambio di tweet tra lui e il Quirinale sull’ingerenza dei giudici italiani sui migranti in Albania. “Elon, bisogna chiarire”, sarebbero state le parole della Presidente del Consiglio, secondo quanto riportano i quotidiani.

