La presidente della Commissione regionale Sanità Savo oggi al Pronto Soccorso di Tivoli

“Questa mattina all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il commissario della Asl Roma 5, Silvia Cavalli, abbiamo inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dopo il drammatico incendio dell’8 dicembre scorso, in cui persero la vita tre pazienti e si registrarono ingenti danni alla struttura.

Grazie a un finanziamento regionale di 12 milioni di euro e a un cronoprogramma serrato, non solo sono stati riaperti tutti i reparti con nuovi locali, macchinari e attrezzature, ma è stata acquistata e installata anche la prima risonanza magnetica nucleare al servizio della Asl Roma 5.

Era un nostro dovere – e per questo ringrazio il presidente Rocca per il grande lavoro portato avanti con impegno, rapidità e straordinaria efficienza – restituire sicurezza, dignità e modernità alla città di Tivoli e ai suoi abitanti dopo la profonda ferita che ha segnato non solo la comunità di Tivoli ma l’intero Paese: non potremo mai dimenticare le vittime, il dolore e la sofferenza dei loro familiari, provocati da una tragedia che resterà nella memoria di tutti noi”.

Così la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, intervenuta questa mattina all’inaugurazione dei nuovi locali del Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.