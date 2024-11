Musk a gamba tesa sui migranti in Albania: “Questi giudici se ne devono andare”

Il commento su X. Salvini: “Ha ragione, io rischio una condanna a 6 anni per aver bloccato gli sbarchi. All’estero deve sembrare incredibile”

ROMA – “Questi giudici se ne devono andare”. E’ questo il commento di Elon Musk a un post su X di un utente che riportava la notizia della sospensione della convalida del trattenimento di 7 migranti nel centro in Albania, decisa dal Tribunale di Roma. Un assist per il governo italiano, guidato dalla premier Giorgia Meloni, dal primo alleato del neo presidente Usa Donald Trump.

Curiosità: Musk ha commentato il post di Mario Nawfal, classe ’94, definito su Wikitia come “un imprenditore seriale, un investitore informale e un oratore internazionale con sede a Dubai. Attualmente è il presidente dell’Athena Group of Company” e, più in generale, viene indicato come una “personalità di internet”.

