A Livorno atmosfere natalizie tra presepi e villaggi di Natale

Tra luci, musica e antiche tradizioni, il Natale toscano si accende a Livorno e dintorni

La Costa degli Etruschi si prepara a celebrare le feste con un’atmosfera carica di magia, grazie ai numerosi eventi che animano la città di Livorno, conosciuta anche come la “Piccola Venezia” toscana. Dagli incantevoli Villaggi di Natale con le caratteristiche casette di legno agli incontri con Babbo Natale, dai suggestivi presepi subacquei che trasformano l’Acquario in un’esperienza unica fino al Concerto di Capodanno, ogni giorno riserva qualcosa di nuovo da scoprire. Per un soggiorno perfetto con tutta la famiglia, due strutture garantiscono massimo comfort e tranquillità: il Relais Antico Podere San Francesco e il Residence Borgo Verde, immersi nella natura incontaminata che contraddistingue questa splendida zona della Toscana.

Come ogni periodo natalizio che si rispetti, anche quest’anno i grandi protagonisti sono alberi di Natale, luminarie, animazioni e, dove si può, ruote panoramiche e piste di ghiaccio. Cosi anche a Livorno, la prima perla della Costa degli Etruschi, un territorio di costa toscano che arriva fino al promontorio di Piombino e che racchiude uno scrigno di tesori inesauribili. Come la piccola Venezia della Toscana che, grazie anche al suggestivo quartiere di Venezia Nuova collocato proprio nel centro storico di Livorno, attrae numerosi visitatori e curiosi che vengono ad ammirarne i ponticelli, le piazzette, i canali avvolti da un’atmosfera davvero unica. E che a Natale diventa ancora più suggestiva, perfetta quindi per vivere momenti indimenticabili con tutta la famiglia. Le decorazioni di case e strade con luci colorate illuminano la città sin dai primi giorni di dicembre fino a gennaio inoltrato: basta passeggiare al centro, da Via Marradi a Via Grance, passando per Piazza Cavallotti, Borgo Cappuccini, Venezia, Salviano, la stazione o Piazza del Luogo Pio, Piazza Attias e Piazza Grande per lasciarsi ispirare, magari assaporando i dolcetti tipici degli stand gastronomici, come i biscotti natalizi o le frittelle dolci. Anche il Mercato Centrale, uno dei simboli cittadini grazie alla sua bellezza architettonica, durante il mese di dicembre si veste a festa e vale la pena visitarlo per vivere tutta l’atmosfera in stile locale. Non c’è festività che tenga senza un concerto, e a Livorno l’offerta è varia: sono diversi, infatti, i luoghi dove si può partecipare gratuitamente a concerti natalizi per grandi e piccoli, tra cui la Cantina della Coppa Barontini, la Chiesa dei Cappuccini o la Cattedrale di San Francesco, fino all’atteso concerto di Capodanno, in programma al Teatro Goldoni il 1 gennaio, che aprirà il 2025 con un programma che prevede Dmitri Shostakovich, Alexander Ariutiunan, Chopin ed Elgar.

Dal 16 novembre al 6 gennaio Livorno si arricchisce della presenza del celebre Villaggio di Natale di Villa Fabbricotti, con la casa di Babbo Natale, 20 casette espositive, una zona food e tre aree che comprendono lo spettacolo viaggiante, i pony e altri spettacoli. Qui arrivano ogni anno famiglie, scolaresche, gite organizzate, coinvolgendo un numero sempre crescente di visitatori provenienti anche da fuori regione. Al Villaggio di Natale della grande villa voluta dai Medici si impara uno stile di vita consapevole e l’acquisizione di una coscienza ecologica legata al recupero della tradizione attraverso il gioco, la manualità e la creatività. Come è consuetudine l’altro Villaggio di Natale di Livorno è quello in Piazza della Repubblica, dove la pista di pattinaggio sul ghiaccio attira grandi e piccini e ad illuminare la piazza ci pensano il grande albero di Natale, la ruota panoramica di 27 metri e le luminarie delle tradizionali casette di legno con ogni sorta di prelibatezza. Un vero e proprio parco divertimenti al centro della città, dove si può trascorrere un’intera giornata all’insegna del buon cibo e della spensieratezza. Un altro luogo molto divertente da visitare, soprattutto con bambini al seguito, è l’Acquario, che proprio durante il mese di dicembre diventa una delle destinazioni più popolari grazie alle tante iniziative e alle diverse attrazioni. E’ confermata anche quest’anno, dal 26 dicembre al 6 gennaio inclusi, la mostra dei Presepi Sommersi: i visitatori potranno ammirare nelle vasche espositive dell’Acquario di Livorno una vera e propria rassegna di presepi originali sommersi, creati con ceramica e terracotta, materiali ecosostenibili e non tossici, vivendo cosi le emozioni della Natività in maniera del tutto originale.

All’Acquario torna anche l’iniziativa della Letterina di Babbo Natale, fino al 24 dicembre, un dono speciale per i più piccoli, ovvero la possibilità di spedire a Babbo Natale la propria lettera. I bambini scrivono i propri desideri per inviarli e ricevere in cambio un simpatico omaggio. Ecco come un luogo che sembra cosi tanto lontano dai pensieri legati al Natale riesca invece a diventare parte integrante delle festività. Le esperienze immersive nell’ambiente marino coinvolgono chiunque lo visiti, grandi e piccoli, e con gli eventi dedicati proprio alla celebrazione del Natale tutto diventa ancora più magico. La visita inizia al piano terra con il percorso acquariologico ed al primo piano con il rettilario. Al piano terra, la struttura ospita le tartarughe verdi “Ari” e “Cuba” che nuotano nella vasca dedicata all’Indo-Pacifico, gli squali zebra ed il pesce Napoleone. Ed ancora, un tunnel, una vasca tattile dove ammirare il mimetismo dei pesci piatti, due vasche delle meduse dedicate all’importante tema dell’inquinamento da plastica e anche la zona dei cavallucci marini panciuti. Al primo piano la visita prosegue con uno spazio dedicato a insetti, anfibi e rettili dove ammirare il camaleonte, le formiche tagliafoglia, le rane freccia, l’insetto stecco e tanti altri esemplari. Da qui è possibile accedere alla Terrazza Panoramica da cui ammirare le bellezze della costa livornese e le meravigliose luminarie natalizie. Per poter godere appieno di tutto questo e tanto altro che la Costa degli Etruschi è capace di offrire, gli indirizzi perfetti per il soggiorno formato famiglia sono i, Relais Antico Podere San Francesco e il Residence Borgo Verde, situati a Vada in un contesto panoramico unico. Le due strutture, dotate di appartamenti funzionali, camere e suite, garantiscono vacanze all’insegna del benessere e della tranquillità per tutta la famiglia, animali compresi.

Antico Podere San Francesco

L’Antico Podere San Francesco è situato a Vada, nel cuore della Costa degli Etruschi. Con i suoi tre ettari di aperta campagna, l’agriturismo offre ai visitatori un soggiorno esclusivo tra gli olivi e i vigneti toscani dove godersi la tranquillità immersi nella natura.

L’Antico Podere San Francesco dispone di 34 appartamenti di diversa tipologia, pensati per soddisfare tutte le esigenze e caratterizzati da un design moderno, ma allo stesso tempo tipico di un territorio ricco di storia e arte. Alcuni appartamenti sono attrezzati con un piccolo giardino privato dove poter ospitare anche chi viaggia insieme al proprio animale domestico.

Gioiello è la Bubble Suite, una camera dalle pareti trasparenti immersa nel verde delle colline toscane dove riposare ammirando le stelle, senza rinunciare al comfort.

Nella struttura è presente anche una piscina riscaldata a 28° con a fianco l’Honesty Bar, un locale fornito di soft drink, caffetteria calda, piatti sfiziosi, snack saporiti e una selezione di vini del territorio. Qui verrà servita una ricca colazione, mettendo a disposizione dei più piccoli anche una Ripple Maker, una stampante alimentare per personalizzare il cappuccino e iniziare la giornata con il sorriso.

La struttura ha progettato gli spazi pensando a coloro che vogliono godersi il relax e il romanticismo, senza dimenticare le famiglie e soprattutto i bambini: all’interno del parco è presente una struttura attrezzata con giochi e attrazioni per far divertire i più piccoli. Nelle vicinanze è presente anche una spiaggia attrezzata dove godersi il mare e il sole toscano.

Da ottobre 2021 è possibile inoltre prenotare all’Antico Podere San Francesco le tipologie di camere Superior e Junior Suite con i servizi esclusivi di un hotel: Pulizia giornaliera, bottiglia di prosecco all’arrivo in camera, possibilità di prenotare la colazione in camera ad orario prestabilito al momento del check in.