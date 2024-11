Grande partecipazione ed interesse per la proposta della legge sul volontariato ecologico

Subiaco, Foppoli: “Un’importante iniziativa che include tutti gli Enti territoriali, coinvolgendo sempre di più il cittadino”

In una sala affollatissima, nel pomeriggio di ieri presso la “Porta del Parco” a Subiaco, si è svolta la presentazione della proposta di legge 162 del 5 luglio 2024, sul servizio di volontariato di vigilanza ecologica svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie, presentata dal Consigliere regionale Micol Grasselli. Al tavolo dei lavori presenti il commissario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli, il Sindaco di Subiaco (Presidente della Comunità dei Sindaci del Parco) Domenico Petrini, l’on. Alessandro Palombi, i consiglieri regionali l’on. Micol Grasselli e l’on. Flavio Cera (cofirmatario della proposta di legge). Un pubblico attento ha ascoltato i vari interventi, c’è da sottolineare la presenza di numerosi Sindaci oltre quelli della Comunità del Parco, un aspetto che evidenzia l’interesse che gli Enti pubblici hanno per questa proposta, che coinvolge una cittadinanza attiva per la tutela ambientale. I volontari dovranno seguire un corso di formazione specifico e superare un esame per ottenere la qualifica. Le associazioni di volontariato saranno responsabili dell’iscrizione ai corsi e della stipula di convenzioni con gli enti interessati. Una volta superato il corso, la Regione nominerà le guardie ecologiche volontarie su richiesta degli enti. Agiranno come pubblici ufficiali e potranno applicare sanzioni amministrative in base alla legge regionale 5 luglio 1994, n.30. La Regione coordinerà il servizio per garantirne un’implementazione uniforme su tutto il territorio, adottando regolamenti specifici. “Una proposta di legge importante e di grande valore –ha commentato il commissario Foppoli- che dà un apprezzabile impulso alla crescita del volontariato ecologico nella Regione Lazio, assicurando un controllo ambientale capillare e qualificato su tutto il territorio. Un plauso al consigliere regionale Micol Grasselli (primo firmatario, insieme agli on. Marco Bertucci,Enrico Tiero, Michele Pasquale Nicolai e Flavio Cera), per il lavoro svolto, con l’obiettivo d’istituire il servizio volontario di vigilanza ecologica, svolto dalle guardie ecologiche volontarie. Un’iniziativa che coinvolge tutti gli Enti, e vedere la presenza dei Sindaci anche oltre i confini del Parco è di notevole importanza, Il coinvolgimento della cittadinanza con il volontariato ambientale ha una duplice funzione , sia come impegno ecologico e sociale , e sia come impegno di contribuire in parte, alla risoluzione delle problematiche ambientali, e non è da meno che la formazione del volontario che darà modo di acquisire una serie di competenze importanti per la propria crescita personale e professionale”. Lo svolgimento dell’incontro presso una delle sedi del Parco dei Monti Simbruini, ha sottolineato la costante vicinanza dell’Ente Regionale al territorio, che sotto la guida del commissario Foppoli, conduce con successo una crescita ed promozionale e di tutela ambientale.