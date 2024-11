Il Consiglio Comunale è  stato convocato secondo le normali procedure

Trevi Nel Lazio, Il Sindaco chiede l’intervento del Prefetto, per agire sulla minoranza che diffonde notizie false in relazione alla stessa Prefettura

Il palmares delle brutte figure realizzate dal gruppo di minoranza “Unione e Cambiamento”, continua a crescere, l’ultima in relazione alla convocazione della seduta consiliare di lunedì prossimo, che secondo la minoranza è stato convocata dal Sindaco dopo l’intervento del Prefetto di Frosinone, così scrive la minoranza: “Convocato il Consiglio Comunale per il giorno Lunedì 11 novembre, ore 16.00. Trascorsi oltre tre mesi dalla presentazione di 5 nostre interrogazioni, il Gruppo di Minoranza, per far rispettare le regole della democrazia, ha dovuto scrivere a sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone. Tempo tre giorni e il sindaco di Trevi è stato obbligato a convocare il consiglio comunale!..”. Dalla Prefettura di Frosinone, non è arrivata nessuna comunicazione, come asserisce la minoranza, e la convocazione, è avvenuta secondo le normali procedure, a palesare l’ennesima falsità della minoranza, una nota dalla Casa Comunale. “Il Sindaco in relazione alla lettera del 4/11/2024 pubblicata sui social –si legge nella nota- con la quale il gruppo di minoranza Unione e cambiamento scriveva al Prefetto lamentando la mancata convocazione del consiglio comunale, e la successiva affermazione sempre del gruppo di minoranza che il Sindaco avrebbe convocato il Consiglio dietro diffida del Prefetto, il Sindaco appunto, dichiara che la convocazione del Consiglio comunale è avvenuta sulla base delle norme previste dal regolamento del consiglio comunale e dello Statuto del Consiglio comunale che prevede la convocazione entro venti giorni. La richiesta del gruppo di minoranza è stata protocollata il 22/10/2024, ed è facile fare i conti perché l’11/11/2024 era il giorno di scadenza per la convocazione del Consiglio. Il Prefetto non ha scritto nulla e ho detto nulla al Sindaco ed al Comune, pertanto l’affermazione fatta sui social dal gruppo di minoranza circa una presunta diffida è del tutto falsa ed ingiuriosa. Pertanto il Sindaco provvederà a scrivere al Prefetto chiedendo di intervenire sulla minoranza che diffonde notizie false in relazione alla stessa Prefettura e non soltanto al Comune, e questo la dice lunga sul senso di responsabilità istituzionale che ha la nostra minoranza”.