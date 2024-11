Il Comune di Fiano Romano ricorda il Collegio femminile del Castello Orsini 1956 – 1975

SABATO 9 NOVEMBRE ORE 10:30

Il Sindaco Davide Santonastaso: <<Una mostra che racchiude più di 20 anni di storia del Castello Ducale Orsini ai tempi del collegio femminile; un’iniziativa che ci permetterà di rivivere un periodo importante, e spesso dimenticato, ma soprattutto, ancora una volta, di riscoprire le sale nobili e gli ambienti di un luogo essenziale per Fiano Romano.>>

Si terrà sabato 9 novembre alle ore 10:30, al Castello Orsini, l’evento di apertura della mostra permanente, “Il Comune di Fiano Romano ricorda il Collegio femminile del Castello Orsini”, alla presenza di Paola Vegliantei, Presidente dell’Accademia della Legalità, di Fatima Masucci, consigliera comunale, di Suor M. Cinzia Vennari, Piora Provinciale d’Italia della Congregazione delle Suore domenicane diSanta Caterina da Siena, del Generale Ugo Zottin, Presidente O.N.A.O.M.A.C, del Sindaco Davide Santonastaso.

Prenderà parte all’evento S.E. Monsignor Marco Salvi, Vescovo di Civita Castellana.

Il Castello ducale Orsini, di proprietà del Comune di Fiano Romano dal 1992, per quasi 20 anni, dal 1956 al 1975, fu la sede del Collegio femminile gestito dalla Congregazione delle Suore domenicane di Santa Caterina con l’”Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri” (O.N.A.O.M.A.C.). La prima Convenzione, risalente al 3 maggio 1956, tra l’O.N.A.O.M.A.C. e la Congregazione Suore Domenicane Insegnanti ed Infermiere di Santa Caterina da Siena, venne firmata dal Generale Romano Dalla Chiesa in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per l’O.N.A.O.M.A.C. e dalla Priora Generale Suor M. Emiliana Trevisan per la Congregazione.

Nell’Art.1 venivano riportate le finalità: “Le Suore si impegnano ad accogliere nell’orfanotrofio femminile […] per conto dell’O.N.A.O.M.A.C., un’aliquota di orfane di militari dell’Arma […] prima dell’inizio di ogni anno scolastico”. La convenzione si rinnovava automaticamente ogni anno.

Il Collegio femminile, presso il Castello di Fiano Romano, venne chiuso nel 1975.

<<L’Opera arrivò ad avere negli anni ’70 del secolo scorso 3 Collegi di proprietà e 23 in convenzione>> – così nel contributo a firma delGenerale Ugo Zottin, Presidente O.N.A.O.M.A.C per l’opuscolo che verrà distribuito ai partecipanti all’evento – <<ma considerando che la situazione sociale ed economica della nostra Italia mutava rapidamente in positivo, le mamme ci chiesero di poter tenere con sé i propri figli e di ricevere a domicilio un’assistenza economica finalizzata agli studi. Quindi tra la fine degli anni ’70 e degli anni ’80 furono dismessi tutti i Collegi. Oggi l’Opera assiste 1029 giovani e li sostiene negli studi dall’infanzia all’Università grazie alle donazioni volontarie dei Carabinieri in servizio ed in congedo e alla generosità di molti benefattori.>>

<<Una storia di solidarietà e assistenza per orfane di Militari dell’Arma dei Carabinieri>> – ha dichiarato Fatima Masucci, Consigliera Comunale, ideatrice e promotrice del progetto – <<a Fiano Romano, le prime 30 bambine, con età comprese tra i 6 e i 10 anni, sono arrivate nel 1956. Durante gli anni della Convenzione sono state assistite circa 70/80 bambine>>.

Dopo i contributi iniziali, si susseguiranno le testimonianze delle ex Collegiali, al tempo ospiti della struttura. Sempre al Castello, nella stessa giornata, sarà inaugurata la “Stanza dei Ricordi” e si svolgeranno le visite guidate da Cesarina Valente, autrice del libro “Tra streghe e cavalieri. Storia del Castello di Fiano Romano”.

Aprirà e chiuderà l’evento, la Banda Musicale di Fiano Romano.