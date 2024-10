MILANO, PISCINA SCARIONI OCCUPATA DA ABUSIVI, DE CORATO: «TOLLERANZA ZERO VERSO IMMIGRATI, ANARCHICI E CENTRI SOCIALI

COMUNE LA SGOMBERI E LA RESTITUISCA ALLE OLIMPIADI E ALLA CITTA’»

«Nel giro di pochi giorni due strutture della città sono state occupate abusivamente: L’ex palazzetto del ghiaccio Agorà del municipio 6 e la storica piscina Scarioni del Municipio 9. Non è accettabile che, mentre Milano si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali del 2026,

strutture di questo tipo sia abbandonate ed in mano ad abusivi. Queste continue occupazioni abusive di immigrati, spesso irregolari e pregiudicati e degli anarchici e no-global che fanno “stragi” alle leggi e sottraggono illegalmente luoghi alle famiglie e agli sportivi milanesi, non si possono più tollerare! E’ l’ulteriore conferma che l’Amministrazione di Centrosinistra non è capace di gestire una città come Milano. E’ giunto il momento che il Sindaco chieda a Prefetto e Questore l’immediato sgombero e messa in sicurezza della Struttura. Se ciò non dovesse avvenire, Sala, sarà complice di queste continue azioni illegali in città».

Lo dichiarano il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato il Consigliere di Fdi del Municipio 9, Gianni Dolgetta.