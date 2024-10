Beniamino Tomasoni rivela la sua visione per il futuro dell’ospitalità

Espansione nelle città d’arte e sostenibilità: le nuove sfide di Space Hotels

Beniamino Tomasoni, recentemente nominato presidente di Space Hotels, ha condiviso la sua ambiziosa visione per il futuro del gruppo, consolidando l’impegno nell’innovazione, l’espansione e l’esperienza personalizzata per ogni cliente. Space Hotels, già leader nel settore dell’ospitalità per hotel indipendenti dal 1974, punta a mantenere e rafforzare la sua posizione attraverso un approccio su misura e focalizzato sulla sostenibilità e sul benessere degli ospiti. Il Gruppo sarà presente al World Travel Market di Londra dal 5 al 7 novembre, con uno stand N3-200, nell’Area ENIT.

Una delle sfide chiave che il nuovo presidente si propone di affrontare è far comprendere agli albergatori il valore unico offerto da Space Hotels: un gruppo alberghiero che riesce a coniugare l’indipendenza delle singole strutture con servizi di eccellenza. “Siamo l’unico gruppo che permette agli hotel indipendenti di restare tali, pur garantendo loro un supporto completo e una visibilità senza eguali,” ha aggiunto. Il modello ibrido di indipendenza e qualità rappresenta uno dei principali punti di forza del gruppo.

Nel cuore della strategia di Beniamino Tomasoni c’è un’attenzione crescente all’uso delle tecnologie per migliorare l’efficienza operativa e la gestione interna degli hotel, senza però compromettere l’aspetto umano dell’ospitalità. “Le tecnologie ci aiutano a ottimizzare i processi e a rendere più fluido il servizio, ma il rapporto diretto e personale con gli ospiti rimane al centro della nostra offerta,” ha affermato Tomasoni. Questo approccio bilancia l’innovazione tecnologica con l’importanza del contatto umano, garantendo un’esperienza autentica e di qualità.

Tomasoni ha anche sottolineato l’importanza della sostenibilità e dell’inclusione come pilastri fondamentali della cultura aziendale. Il suo obiettivo è di continuare a innovare, mantenendo sempre al centro i valori di diversità e rispetto per l’ambiente, rispondendo così alle esigenze di un turismo moderno e responsabile.

Guardando al futuro, Tomasoni ha inoltre manifestato la volontà di espandere Space Hotels nei capoluoghi di provincia e in città caratterizzate da fascino, cultura e arte. “Puntiamo su strutture situate nei centri città, perfette per viaggiatori che desiderano vivere un’esperienza autentica e confortevole, con l’aggiunta di spazi per eventi e riunioni,” ha spiegato Tomasoni, ribadendo l’importanza di mantenere elevati standard qualitativi anche durante l’espansione del gruppo.

Sotto la leadership di Beniamino Tomasoni, Space Hotels si prepara ad affrontare le sfide future con determinazione, rimanendo fedele alla sua missione di offrire esperienze su misura e mantenendo standard di alta qualità, capaci di sorprendere e deliziare gli ospiti. Grazie alla sua guida, Space Hotels continuerà a essere un punto di riferimento nel settore dell’ospitalità, specialmente per le strutture indipendenti che ricercano qualità e innovazione senza compromettere la loro unicità.