Il progetto “Adotta un Sentiero” coinvolge la splendida Cascata di Trevi

Trevi Nel Lazio, Foppoli: “Giovani che credono nel loro territorio e contribuiscono alla crescita”

Continua a raccogliere numerose adesioni , il progetto del Parco dei Monti Simbruini, “Adotta un sentiero”, finalizzato alla valorizzazione e conservazione del patrimonio sentieristico del Parco, con l’obiettivo di mantenere in stato di efficienza importanti percorsi con valenze culturali, naturalistico – ambientali e sociali. Diversi i sodalizi presenti sul territorio dell’area verde del Lazio, partecipano a quest’iniziativa, impegnandosi al mantenimento ed accessibilità dei sentieri, per favorire attraverso le attività di escursionismo una migliore conoscenza dei luoghi, della cultura, dei valori del paesaggio e della biodiversità. Di recente la coop. Le Casette di Trevi Nel Lazio, che gestisce anche l’ostello dei Colli Mordari, con Pierluigi, Achille e Luca, ha sottoscritto l’adesione, relativa all’intervento di cura del sentiero turistico della Cascata di Trevi Nel Lazio. “Il Parco dei Monti Simbruini –commenta il commissario dell’Ente Alberto Foppoli- ha una duplice valenza che include oltre alla cura e mantenimento dell’area d’interesse, il coinvolgimento dei cittadini della comunità del Parco (composta da 8 Comuni). Sono contento in quest’occasione dell’adesione di giovani di Trevi Nel Lazio che credono molto nel loro territorio, investendo energie e determinazione. Si tratta di uno degli scorci più belli e suggestivi del Parco quale appunto il sentiero turistico che conduce alla splendida cascata di Trevi, meta di numerosi turisti, camminatori ed escursionisti”. Un plauso è stato espresso anche dal Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli. “Il percorso turistico della cascata di Trevi –ha sottolineato il Sindaco Grazioli– è un’area splendida che attira sempre più visitatori, renderla sempre più accessibile non può che rappresentare un valore aggiunto. Un plauso ai nostri giovani ragazzi, per questo lodevole impegno per il territorio”.