Mostra del Tartufo Bianco di San Miniato: sapori e tradizioni toscane

Giunta alla 53ª edizione, la manifestazione è un vetrina di eccellenze gastronomiche, che attrae appassionati di tartufo da tutto il mondo.

La Toscana è famosa in tutto il mondo per la sua storia, per la sua arte e per i suoi paesaggi, oltre ad essere un scrigno di gemme preziose è anche un territorio ricco di tesori culinari che da millenni incantano i palati dei buongustai. Tra le prelibatezze, spicca il tartufo bianco di San Miniato, un’eccellenza rara e preziosa: gli ultimi tre fine settimana di novembre andrà in scena un vero e proprio festival dove si potranno gustare menù a base di tartufo, un’occasione da non perdere per tutti gli amanti di questo straordinario prodotto. Per concludere il weekend nel migliore dei modi è ideale soggiornare all’FH55 Hotel Calzaiuoli, situato nel centro storico di Firenze, oppure all’FH55 Hotel Villa Fiesole, una dimora storica posizionata su una collina che domina la città.

L’autunno è la stagione delle prelibatezze culinarie e degli ingredienti straordinari ricchi di sapori intensi che celebrano la terra e le sue tradizioni. Con l’arrivo dei primi freddi la natura regala i suoi frutti più preziosi e le tavole di trasformano in un inno alla gastronomia stagionale: i prodotti autunnali diventano i protagonisti assoluti di sagre, fiere e mercati dove appassionati e professionisti possono scoprire e assaporare le eccellenze del territorio. Funghi, castagne, zucche e l’immancabile tartufo bianco, le regioni italiane, da nord a sud, li celebrano con eventi dedicati, come la Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato, una delle manifestazioni più attese dell’anno, in cui il “Re” della cucina si accompagna a prodotti tipici in degustazioni che esaltano la qualità del Made in Italy.

Il territorio di San Miniato, situato tra Firenze e Pisa, è famoso in tutto il mondo per la sua lunga tradizione legata alla raccolta del tartufo, che affonda le sue radici nei secoli passati e rappresenta un simbolo di eccellenza gastronomica italiana, tanto che, dal 2021 le pratiche legate al mondo del tartufo sono state riconosciute come patrimonio dell’umanità. I tartufi di questo angolo di Toscana sono considerati tra i più pregiati al mondo, in particolare il Tartufo Bianco, una delle varietà più rare e preziose che si contraddistingue per il suo aroma intenso e il sapore delicato ma al tempo stesso complesso, capace di arricchire pietanze di ogni tipo, dalla pasta fresca ai risotti fino alle preparazioni gourmet.

La 53ª edizione della mostra del tartufo bianco, oltre a rendere omaggio a questo straordinario prodotto della terra, vuole festeggiare il 70º anniversario della cavatura del tartufo più grande del mondo, trovato proprio nei boschi vicino San Miniato dal cacciatore Arturo Gallerini accompagnato dal suo fedele amico a quattro zampe Parigi: nel 1954, il tartufaio, scovò 2.520 grammi di pepita bianca che fu inserita nel Guinness dei primati.

La mostra mercato andrà in scena il weekend del 16-17 novembre, del 23-24 novembre e del 30 novembre – 1º dicembre, per tutta la durata di questo evento il suggestivo borgo della provincia di Pisa sarà invaso da un’ondata di gusto che porterà i visitatori in un viaggio sensoriale tra gli eccellenti sapori di questa meravigliosa terra: l’edizione 2024 della manifestazione ha in programma un ricco calendario di eventi che si svolgeranno tra le strade del centro storico della città, come fosse un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove si celebrerà il vero e unico protagonista del festival: il Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi.

Sparsi per le piazze di San Miniato, oltre agli stand dove poter assaggiare ed acquistare le prelibatezze locali realizzate con questo ingrediente raro e prezioso, si potrà assistere a diversi show cooking curati da chef rinomati che prepareranno piatti innovativi e creativi mettendo in risalto le peculiarità di questo autentico diamante della cucina italiana.

Durante la manifestazione si potrà, inoltre, provare l’ebrezza della caccia al tartufo: una cacciatore esperto insieme al suo cane accompagnerà i partecipanti nel bosco per provare a cercare il famoso Oro della terra, un’esperienza unica ed indimenticabile.

Da 50 anni la Mostra Mercato del Tartufo Bianco, oltre a celebrare questo straordinario tubero, diventa un vero e proprio festival gastronomico che riunisce appassionati, buongustai, professionisti e assaggiatori curiosi che potranno assaporare le ricette tradizionali toscane in un mix di sapori, odori e colori indimenticabili. Per concludere in bellezza questo autentico viaggio nel gusto, la scelta migliore è quella di soggiornare all’FH55 Hotel Calzaiuolio all’FH55 Hotel Villa Fiesole: la prima struttura è situata nel cuore di Firenze e mette a disposizione degli ospiti tutto il comfort, lo stile e l’eleganza che la contraddistingue, la seconda invece, è l’emblema del romanticismo, dello charme e della tranquillità. Sia che si scelga la vivacità del centro città o la tranquillità delle colline, entrambi gli hotel offriranno quel tocco in più per rendere il weekend davvero indimenticabile.