Auguri a Marco Pirosini, cittadino illustre

Piglio, Tanti messaggi di auguri per l’importante traguardo dei 60 anni

Una giornata piovosa oggi, ma comunque speciale e solare, come la persona che taglia l’importate traguardo dei 60 anni: Marco Pirosini. Tanti i messaggi di affetto che giungono per questo compleanno così importante che ha coinvolto tuta la popolazione pigliese, tanto da organizzare una festa nel cuore del paese in Viale Umberto Primo. “Marco sei una persona straordinaria, un riferimento per tutti noi uno spirito gentile, dal cuore generoso, che tocca le vite di chiunque ti conosca, lasciando un’impronta indelebile” Questo uno dei tantissimi messaggi, che esprime il forte legame tra Marco, la comunità pigliese e l’intero territorio. “Raggiungere i 60 anni è un traguardo significativo. La tua vita è un esempio di forza, dedizione e amore incondizionato, ispirando chi ti sta vicino a fare altrettanto”, questo l’augurio dall’amico di sempre Giuseppe, che ha saputo con tanto amore coinvolgere Marco nell’attività quotidianità. Auguri dall’Amministrazione comunale che augura un buon compleanno, esprimendo gioia per il traguardo raggiunto, a questi auguri si unisce la Redazione del Giornale del Lazio.