Cresce il progetto “Un’aula nel verde”

Norma, Dell’Omo: “Uno spazio di apprendimento all’aperto, per vivere esperienze educative a contatto con la natura”

Le numerose criticità legate alla diffusione del contagio covid, hanno reso ancor più evidente la necessità di rimodulare l’organizzazione e lo sviluppo dei processi didattici verso una modalità che si apre all’esterno della struttura scolastica, una didattica sempre più “outdoor”. In tale contesto il Comune di Norma ha permesso la realizzazione del Progetto “Un’aula nel Verde”, che mette a disposizione una vera e propria aula all’aperto dove poter realizzare lezioni curricolari svolte dal corpo docenti. “Oggi, nel giardino della scuola dell’infanzia di Norma –commenta il Sindaco Andrea Dell’Omo- sono stati posizionati tre tavoli in legno, un’aggiunta significativa per l’implementazione del progetto “Un’aula nel verde”. Questo progetto, voluto fortemente dall’amministrazione e dal corpo docente, mira a creare uno spazio di apprendimento all’aperto, dove i bambini possano vivere esperienze educative a contatto con la natura. Oltre ai tavoli, il progetto prevede la realizzazione di un orto e di un frutteto, che saranno arricchiti con nuove piante in occasione di ogni Festa dell’Albero. Ogni anno, durante questa celebrazione, vengono piantati alberi e piante locali, favorendo la biodiversità e l’educazione ambientale. Questo spazio sarà utilizzato per laboratori didattici, attività pratiche e momenti di scoperta, contribuendo a sviluppare nei bambini un senso di responsabilità verso l’ambiente e la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità”.