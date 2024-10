Dal Puff di Lando Fiorini al Teatro Comunale di Vejano: I Sequestrattori

Una delle punte di diamante del famoso locale Il Puff di Lando Fiorini: I Sequestrattori.



Una coppia nella vita sul palco!

Lei milanese, lui romano, un duo comico esilarante che porta in scena le divertenti dinamiche tra Roma/Milano e uomo/donna e di vita di coppia, che si risolvono in delazioni e divertentissimi siparietti degni dei moderni Sandra e Raimondo.

Per come direbbero loro per cavalcare questa “differenza” geografica: “Finchè nebbia non ci separi!”

Al Teatro Comunale di Vejano il 10 Novembre ore 17:30

Per informazioni e prenotazioni: 333 85 37 695 teatrovejano@gmail.com www.teatrovejano.it