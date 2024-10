Passione bicicletta: libertà, salute e ecologia

Come visitare al meglio le città italiane su due ruote

La bicicletta è uno stile di vita che presenta diversi vantaggi, a breve e lungo termine, sia in termini di salute, che di umore e anche di salvaguardia dell’ambiente e risparmio di tempo e risorse economiche. Può essere anche un modo straordinario per visitare città e scoprire itinerari inediti, urbani o nel verde: il cicloturismo piace sempre di più ed è promosso e supportato da Space Hotels che in diverse strutture propone biciclette gratis e itinerari. Alcune idee: Brianza, Pisa e Ferrara, per soggiorni improntati al relax e all’attività all’aria aperta in strutture che seguono la filosofia ecofriendly in tutto.

Hotel Il Corazziere , Como-Merone

Il Corazziere è un rural resort quattro stelle, sorge all’interno di una vera e propria oasi naturalistica, l’Isola di Baggero, sulle sponde del fiume Lambro, vicino al Mulino del Baggero. Interni ed esterni della struttura riflettono un concetto di vita i cui principi fondamentali sono rispetto per la natura, valorizzazione del territorio, ricerca del benessere attraverso un ritorno alle origini. Una delle tante attrattive della struttura è indubbiamente l’intima Biowellness Room, situata lungo il fiume Lambro, dotata di sauna dolce, docce emozionali, vasca idromassaggio. Dispone di camere tutte con una splendida vista sul parco e dotate di tutti i comfort moderni, palestra, ristorante e quattro sale meeting 2 delle quali si trovano nel Mulino di Baggero. La struttura, realizzata in classe A, ha conseguito la certificazione “Silver Grade”; attraverso l’attività del mulino e altri accorgimenti, quali pannelli solari ed è in grado di fornire il 50% dell’energia richiesta dall’attività sfruttando forze della natura come sole, acqua e vento.

Servizi del resort e itinerari in Alta Brianza

Gli ospiti del Rural Resort Il Corazziere hanno la possibilità di noleggiare gratuitamente biciclette con cui scoprire il territorio delle “Green Lands” circostanti. Un’opportunità perfetta per esplorare i Laghi Minori della zona dell’Alta Brianza in sella ad una mountainbike.

Sono inoltre stati destinati alcuni locali dell’antico Mulino di Baggero all’allestimento di “Bike”: una vera e propria “Officina degli Sport” in cui gli Ospiti possono custodire le loro bici private e hanno gratuitamente a disposizione attrezzi per la manutenzione delle bici.

Il Corazziere è il punto di partenza ideale per esplorare il Parco Valle del Lambro, area naturale protetta che si estende per 25 km lungo il fiume Lambro, in autonomia o con un Bike Tour con guide professioniste (servizio a pagamento, su prenotazione). Gli itinerari sono tantissimi, di diversi gradi di difficoltà, supportati dai mezzi pubblici sui quali è possibile caricare le biciclette per fare alcuni tratti: dalla Ciclovia del Lambro (40 km lungo la Valle del Lambro), alla Ciclovia dei Laghi, itinerario a tappe sul confine con la Svizzera ci porta alle sponde dei laghi più belli dell’Italia settentrionale.

Hotel Carlton, Ferrara

L’Hotel Carlton è un 3 stelle nel cuore del centro storico di Ferrara, vicino ai più importanti monumenti e ai centri direzionali della città estense: Palazzo dei Diamanti, il Castello Estense, la Cattedrale, Palazzo Schifanoia, le zone Medioevali e Rinascimentali della Città o l’antica Università sono solo alcune delle tante bellezze visitabili con una breve passeggiata o con alcune pedalate in bicicletta, dato che “Ferrara è la città delle Biciclette”!

L’albergo ha 3 sale meeting dotate di luce naturale e attrezzate con le più recenti tecnologie audio e video, che possono ospitare fino a 120 persone. È dotato anche di garage privato con ricarica per auto elettriche, palestra, bar e ristorante. L’Hotel Carlton vanta un sistema di qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 e tutte le facilities per disabili.

Ferrara, la città più “pedalata” d’Italia

Ferrara è la “Città delle Biciclette”, vengono utilizzate da una larga parte dei residenti e dei turisti perché le infrastrutture e la pianta della città si prestano particolarmente, inoltre viene dedicata un’attenzione speciale a questo mezzo di trasporto e stile di vita. All’ingresso dell’albergo campeggiano trionfanti le biciclette personalizzate a noleggio disponibili per spostamenti in città, incluse quelle per i bambini. Non sono finiti qui i servizi che l’Hotel Carlton offre a quanti scelgono la bicicletta come mezzo principale con cui trascorrere le proprie vacanze: deposito Bike coperto e videosorvegliato, zona lavaggio bici, angolo officina con attrezzi per manutenzioni ordinarie, bollettino meteo giornaliero, servizio lavanderia e asciugatura scarpe, ristorazione sportiva specializzata per gruppi di almeno 25 persone, lunch box con panini, frutta e bevanda, convenzioni con negozi di sport per noleggio bici ed acquisto abbigliamento/accessori. Infine: itinerari consigliati e servizio stampa degli itinerari.

Si può comodamente visitare Ferrara in bicicletta, magari percorrendo le Mura, i nove chilometri che abbracciano il centro storico, ma non solo: la città può essere una delle tappe di un itinerario in bicicletta più articolato, oppure può essere il punto di partenza ideale per visitare la natura della provincia con il Po che la attraversa fino al Mar Adriatico dando origine alle Valli di Comacchio ed al Parco del Delta del Po con i suoi incantevoli paesaggi. Fra i tantissimi itinerari che lo staff dell’albergo sarà felice di suggerire, due sono emblematici del mix irresistibile di arte e natura che contraddistingue la provincia di Ferrara: quello che unisce i centri storici della rinascimentale Ferrara e della medievale Bologna, passando per paesi della campagna emiliana come Bentivoglio, e per l’antica via della Seta; o il suggestivo itinerario di due giorni e 100 km che unisce Ferrara a Comacchio, la “piccola Venezia”, passando per le Delizie (dimore Estensi patrimonio UNESCO, disseminate per tutta la provincia di Ferrara), costeggiando il Po, toccando svariati paesi e residenze iconici come Codigoro, l’Abbazia di Pomposa, le lagune e le pinete del Parco del Delta del Po, il Lago delle Nazioni e infine Comacchio con i suoi canali, ed il delizioso centro storico.

Hotel Galilei, Pisa

L’Hotel Galilei è un elegante albergo a 4 stelle a Pisa, dotato di tutti i comfort. Completamente ristrutturato, situato vicino l’aeroporto, si presenta come un “gigante di cristallo” ed è un noto e apprezzato riferimento per viaggi non solo di lavoro ma anche finalizzati ad esplorare la città. Dispone di 153 camere moderne ed accoglienti, un ampio parcheggio, internet gratuito, servizio lavanderia, 2500 mq dedicati ad eventi ed attività congressuali e la più importante sala congressi di Pisa di circa 700 mq per oltre 300 persone. Tra i suoi servizi, un rinomato ristorante che, pur proponendo specialità internazionali, ha come obiettivo primario quello di valorizzare e diffondere le prelibatezze del territorio e i piatti della tradizione toscana.

Scoprire Pisa su due ruote

L’albergo ha attivato una collaborazione con una compagnia che gestisce il bike sharing a Pisa: il cliente scarica l’App “Ciclopi” e può pedalare o conoscere bici disponibili in città. Ciclopi viene comunemente usato anche dai residenti per migliorare la viabilità e risparmiare sui tempi di attesa dei mezzi pubblici, dispone di 39 stazioni distribuite sull’area urbana per vivere la città su due ruote, spostarsi autonomamente scegliendo il proprio percorso e decidendo i propri tempi. Abbonandosi al servizio è possibile prelevare la bicicletta in una delle stazioni presenti in città e depositarla in una qualsiasi, purché con posti liberi. Pensato per gli spostamenti brevi, il bike sharing oggi rappresenta la forma di spostamento urbano più conveniente per te e per l’ambiente. Grazie all’app Weelo è possibile utilizzare la bicicletta tutti i giorni 24 ore su 24 evitando traffico e problemi di parcheggio.

Fra i vari itinerari su due ruote fra cui scegliere, dopo aver girato il centro storico in lungo e in largo, costeggiando le rive del fiume o con un percorso ad anello nel centro storico, si può optare per una bella gita di un giorno che da Pisa porta fino al mare, passando dal famoso Murale Tuttomondo di Keith Haring, per la Ciclopista del Trammino, fino a Marina di Pisa e poi giù fino a Tirrenia.