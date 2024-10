Montopoli di Sabina, liquidazione contributo aree interne e nuovo bando

A seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Confartigianato Imprese Rieti e il Comune di Montopoli di Sabina, si è dato avvio alle procedure per la liquidazione dei contributi a fondo perduto per le imprese del territorio, relative alle spese sostenute nel 2021. Come si ricorderà a seguito dell’emanazione del bando relativo al “Fondo di sostegno alle attività economiche” il Comune di Montopoli di Sabina ha ricevuto 42.000,00 euro. Al bando hanno risposto 54 imprese. La commissione, istituita dal Comune, venerdì 11 ottobre 2024 ha terminato la verifica della documentazione allegata alle domande per la richiesta di contributo. Nei prossimi giorni verranno chiuse le istruttorie e sarà dato avvio ai pagamenti. Nel frattempo si sta lavorando per la pubblicazione del nuovo bando e che riguarderà le spese sostenute nel 2022. Altri 42.000,00 euro da destinarsi alle imprese.

“Un risultato importante, afferma l’Assessore alle Attività Produttive Marco Colafigli, frutto di una forte sinergia tra Confartigianato Imprese Rieti, che ringrazio, e l’Amministrazione Comunale. Capisco le rimostranze delle imprese, sono anche io un imprenditore, ma ci sono stati ritardi burocratici che abbiamo voluto superare con impegno cercando di non penalizzare nessuno. Il budget a disposizione è insufficiente a soddisfare per intero le richieste, pertanto abbiamo proceduto a una rimodulazione per consentire l’erogazione del contributo a tutte le imprese richiedenti”.

Il bando di prossima emanazione conterrà importanti novità che vanno nella giusta direzione e cioè non una distribuzione a pioggia delle risorse ma un concreto sostegno a chi investe e assume. Ci sarà spazio anche per un aiuto alle start-up che su questo territorio vorranno insediarsi e dare vita a nuove attività.

“Siamo piacevolmente sorpresi, dice Andrea Lucio Giulivi, vice Presidente di Confartigianato Imprese Rieti, di come in poco tempo si sia invertita la rotta. Un sincero grazie al Sindaco Andrea Fiori e agli assessori Marco Colafigli e Anna Giannini che appena insediati si sono occupati dei contributi a fondo perduto per le attività economiche previste dalla strategia per lo sviluppo delle aree interne. Come Associazione ci siamo attivati al fine di superare una fase di stallo che stava pregiudicando e ritardando l’erogazione di contributi importanti per le imprese locali”.