CAMPAGNA ‘OTTOBRE ROSA’ LILT FROSINONE, LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE SANITÀ, ALESSIA SAVO: L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONEE DELLA SOLIDARIETÀ FEMMINILE PER UNA SEMPRE MAGGIORE ADESIONE AGLI SCREENING

“Prevenzione, solidarietà femminile, sensibilizzazione agli screening, collaborazione sinergica con la società civile e, in modo particolare, con i giovani che prestano volontariamente tempo, disponibilità e sorrisi. Tutto questo è Lilt e oggi, con il coordinatore regionale Norberto Venturi; la presidente della Lilt di Frosinone, Elena Di Nicuolo; il commissario Asl Sabrina Pulvirenti e il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, sono stata felice di parlare di prevenzione in una struttura, come l’ex ospedale di Frosinone, che è stato e resta un luogo

simbolo della sanità provinciale. Non solo cura preventiva ma soprattutto educazione alla protezione della propria salute, al miglioramento della qualità della vita, all’importanza di fare rete attiva nel coinvolgimento delle donne alle attività di controllo. È così che contribuiamo alla crescita di dati sempre più incoraggianti sul tumore al seno diagnosticato e curato in tempo. E, al tempo stesso, allarghiamo la platea delle donne che scelgono consapevolmente di proteggersi. Un plauso al prezioso e instancabile lavoro della Lilt Frosinone che nell’ex ospedale di viale Mazzini ha la sua sede e una schiera di uomini e donne che operano quotidianamente, e non soltanto nell’ottobre rosa, alla grande sfida della prevenzione. La Regione Lazio del presidente Rocca è in campo per vincerla. E insieme ce la faremo!”.

Queste le parole della presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, intervenuta questa mattina alla conferenza stampa della Lilt Frosinone nei locali del Distretto B all’ex ospedale di via Mazzini sulla campagna di prevenzione ‘Ottobre Rosa’.