LAVORO, DE CORATO (FDI): «UTILIZZARE AGENTI POLIZIA LOCALE PER CONTROLLI SUI CANTIERI COME FATTO DAL CDX CON LE GIUNTE ALBERTINI-MORATTI»

«Oggi, in occasione della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, in primis esprimo la mia più affettuosa e totale vicinanza alle famiglie delle molte, troppe, persone che hanno perso la vita. Purtroppo, Regione Lombardia, detiene il primato per numero di vittime sul posto di lavoro. Occorre intervenire al più presto per contrastare questo fenomeno in continua crescita. Su questo delicato e importante tema, mi sono occupato già diversi anni fa sia nel periodo in cui ho ricoperto il ruolo di Assessore Regionale alla Sicurezza lombardo (fino all’agosto 2022, ndr), sia da Vice Sindaco e Assessore del Comune di Milano (fino al 2011, ndr). Proprio in Regione Lombardia, sottoscrissi un Protocollo d’Intesa con Anci, Ance e Ats a cui aderirono vari comuni e vennero aumentati i controlli sulla sicurezza nei cantieri edili grazie all’impiego degli agenti di polizia locale il cui obiettivo era quello di una netta riduzione degli infortuni. Scrissi, inoltre, una lettera ai 1.500 Sindaci lombardi sollecitandoli ad utilizzare i vigili per questi controlli. Quando il centrodestra governava la città di Milano fino al 2011, sia con le Amministrazioni Albertini che Moratti, c’erano 12 agenti che costituivano il nucleo “Freccia 5” e monitoravano i cantieri e i luoghi di lavoro meneghini. Dal 2011 in poi, tale Nucleo, come molti altri in ambito della sicurezza in città, è stato sciolto e rimosso. Il ruolo della Polizia Locale nei controlli dei cantieri e sui posti di lavoro è fondamentale e potrebbe prevenire tutte queste morti sui luoghi di lavoro a cui, purtroppo, assistiamo frequentemente».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco di Milano nelle Giunte di Centrodestra milanesi dal 1997 al 2011, Riccardo De Corato.