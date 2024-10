Rieti: Nuovo asfalto nel tratto di via Salaria tra via Cavatella e la rotatoria di Campomoro

L’Amministrazione Comunale della Città di Rieti informa che nella giornata di oggi la ditta incaricata terminerà la stesura del nuovo manto stradale su via Salaria nel tratto tra l’incrocio con via della Cavatella e la rotatoria che

conduce al quartiere di Campomoro. L’intervento, realizzato in collaborazione con ANAS per completare e migliorare la viabilità dell’area di collegamento con la Salaria da e per Roma, verrà perfezionato nei prossimi giorni con l’apposizione della segnaletica orizzontale.