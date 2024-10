Donatorinati  fa tappa a Telese Terme per una donazione interforze

L’associazione DonatoriNati Polizia di Stato, il Circolo Socio –Culturale Petrastrumilia di Pietrastornina (AV) ed il Comune di Telese Terme (BN) in sinergia per sensibilizzare giovani e cittadini alla cultura della donazione di sangue.

Una raccolta straordinaria Interforze si è tenuta stamane in piazza Edoardo Minieri :a bordo di un’autoemoteca Frates, tantissimi i giovani studenti maggiorenni che hanno scelto di donare per la prima volta il sangue.

Il Questore di Benevento Giovanni Nunzio Trabunella ha voluto portare un saluto ai Donatorinati in azione: ”Sono contento che queste iniziative di grande valore umano e sociale vedano protagonisti i giovani ed I volontari operano in linea con l’ esserci sempre della polizia di Stato che sta sempre tra la gente per la gente”- afferma il Questore Trabunella.

Una donazione di sangue interforze, alla quale hanno aderito, oltre agli appartenenti alla Polizia di Stato, i Carabinieri della Stazione di Telese Terme , i Vigili del Fuoco di Telese Terme, la Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca,i Vigili Urbani del Comune di Telese Terme, a testimonianza che la vicinanza ai cittadini si ritrova anche nel volontariato . Presente l’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Sezione di Benevento ,che ha fatto da regia all’iniziativa dimostrativa “Pompieropoli”

Il Presidente Donatorinati Campania Tommaso Delli Paoli sottolinea: “Importante soffermarsi sul valore sul valore del dono. Donare il sangue è un atto responsabile di solidarietà nei confronti della comunità. Un gesto concreto per donare una parte della propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo. Diamo questo esempio ai nostri figli. È un atto di speranza e un dovere civico che non costa niente e può cambiare la vita di qualcuno – afferma Tommaso Delli Paoli Presidente DonatoriNati Campania”.

“Donare il sangue oltre a essere un gesto di grande solidarietà è un autentico atto di amore verso noi stessi e gli altri – aggiunge il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Si può salvare una vita e al contempo si controlla il proprio stato di salute. Ringrazio di cuore il Presidente DelliPaoli e l’Associazione DonatoriNati per questa bellissima iniziativa e ringrazio i rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno partecipato alla donazione di sangue nella nostra città”.