A margine del Vertice MED9 di Paphos, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il Re di Giordania, Abdullah II

Al centro del colloquio, oltre all’ulteriore rafforzamento delle eccellenti relazioni bilaterali, degli scambi commerciali e degli investimenti, il comune lavoro a sostegno umanitario a favore delle popolazioni più colpite dalla crisi in Medio Oriente e in particolare dei rifugiati.

In tale contesto, Re Abdullah ha presentato il piano giordano per un “Gaza humanitarian gateway” volto a superare i colli di bottiglia che continuano a rallentare la distribuzione degli aiuti. Anche sulla base della collaborazione già in essere nell’ambito dell’iniziativa italiana “Food for Gaza”, il Presidente Meloni ha assicurato il sostegno italiano alla nuova iniziativa giordana.

Il Presidente del Consiglio ha infine accolto l’invito di Re Abdullah II a recarsi presto in visita nel Regno di Giordania.