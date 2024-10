Nell’aula consiliare del comune di Frosinone interviene il vicepresidente di Anci Lazio, Quadrini

Oggi, presso la sala consiliare del Comune di Frosinone, si è svolto il laboratorio di sviluppo urbano “Mediaree – Next Generation City”. Questa iniziativa mira a costruire percorsi di finanza integrata e modelli organizzativi che possano generare alternative e prospettive sostenibili a medio termine, guardando oltre il 2026.

Il Vicepresidente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha partecipato attivamente all’evento, sottolineando l’importanza di pianificare il futuro nel contesto del post-PNRR: “È cruciale adottare una logica di finanza integrata per garantire il reperimento delle risorse necessarie. Dobbiamo essere proattivi e innovativi, affinché le nostre città possano affrontare le sfide future con resilienza e creatività.”

Inoltre, il Vicepresidente ha ringraziato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel promuovere una sinergia di risorse sulla progettualità strategica del Comune: “La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per il successo delle nostre iniziative. In questo modo si possono realizzare progetti che rispondano efficacemente alle esigenze dei nostri territori.”

Il laboratorio di oggi rappresenta un passo significativo verso uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile, capace di garantire un futuro migliore per i cittadini. L’attività è stata curata da esperti di Anci, la dott.ssa Raffaella Florio, il dott. Luca Masi e la dott.ssa Germana Di Falco.