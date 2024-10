La Supercoppa italiana torna a Riyadh: a gennaio in campo Inter, Juve, Milan e Atalanta. Ecco le date

Ufficializzato il calendario: semifinali il 2 e 3 gennaio. La finale il 6

ROMA – La Supercoppa italiana, altrimenti detta “EA Sports FC Supercup” torna ufficialmente, per la quinta volta, in Arabia Saudita. La 37esima edizione del trofeo si svolgerà a Riyadh, con due semifinali ad eliminazione diretta (2 e 3 gennaio 2025) e la finale secca il 6 gennaio. In campo Inter, Juventus, Milan e Atalanta.

In particolare la prima semifinale sarà Inter-Atalanta, giovedì 2 gennaio, la seconda Juventus-Milan venerdì 3. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset.

La Supercoppa italiana si è disputata quattro volte in Arabia Saudita e in Cina, due volte negli Stati Uniti e in Qatar e una volta in Libia.

