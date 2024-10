ASD TOR LUPARA 1968 – Chiuso l’accordo con il Green Club – Green Valley

di Fausto Zilli

Il Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri radoppia. Si è concluso nel pomeriggio di ieri l’accordo tra la società rosso blù e il Green Club, Green Valley Events, clubbing, catering Banqueting. Di fatto tutti i tesserati e famigliari del Tor Lupara calcio potranno usufruire dei servizi ospitalità e accoglienza e non solo del centro sportivo con una scontistica dedicata; la struttura si trova in via Fratelli Maristi 94 Roma a due passi da Fonte Nuova e dal G.R.A.

Il Green Club Prato Lauro offre una moltitudine di servizi legati alle attività sportive e di intrattenimento.

Al suo interno è presente un servizio di ristorazione aperto sia pranzo che a cena, inoltre è possibile prenotare delle location di prestigio per organizzare ogni tipo di evento o cerimonia.

Venerdì 18 ottobre pv ore 19,00 circa presso il centro sportivo vi sarà l’innaugurazione, presentazione accordo prima squadra e staff tecnico del Tor Lupara 1968.