Presentata in Campidoglio la seconda edizione della Roma Eco Race

Fiuggi, Latini: “La nostra Città termale protagonista dell’evento sportivo”

Il 12 e 13 ottobre 2024 si svolgerà la seconda edizione della ROMA ECO RACE, gara di regolarità per autoveicoli alimentati con propulsioni e carburanti alternativi nata con l’obiettivo di promuovere e diffondere tecnologie e vantaggi della mobilità ecocompatibile. In occasione della European Mobility Week, la settimana europea della mobilità sostenibile, alla quale aderiscono oltre 2.200 città di 47 Paesi e più di 2.000 mobility actions la città di Roma sarà protagonista con la presentazione ufficiale della seconda edizione della Roma Eco Race. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Roma negli aspetti sportivi e da Punto Gas nella parte tecnica, è stata presentata lunedì scorso in Campidoglio, alla presenza di Giuseppina Fusco (presidente Automobile Club Roma), Alessandro Onorato (assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale), Federico Rocca (consigliere Roma Capitale) e Laura Latini (assessore delegato allo Sport del Comune di Fiuggi). La manifestazione si svolge su un percorso di circa 200 chilometri che valorizza le bellezze storiche e naturalistiche di Roma e della città metropolitana sotto il profilo “green” e incentiva il turismo sostenibile. Dopo le verifiche tecniche nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre, sabato 12 ottobre gli equipaggi si ritrovano in Piazza Bocca della Verità, per poi proseguire verso l’area dei Castelli Romani e la provincia di Frosinone, con taglio del traguardo a Fiuggi, cittadina termale tra le più importanti e antiche d’Europa. Un altro evento sportivo di grande spessore che esalta il territorio della provincia di Frosinone, ed in particolare la città di Fiuggi, egregiamente rappresentata in Campidoglio dall’Assessore Laura Latini. “Fiuggi è pronta ad accogliere quest’importante evento sportivo –commenta l’Assessore Laura Latini- garantendo il massimo dell’efficienza nei servizi e tutto il supporto logistico di cui necessita la manifestazione. Siamo felici di essere una parte importante di questo progetto che unisce sport, intrattenimento, turismo e tutela per l’ambiente. Con l’arrivo a Fiuggi in piazza Trento e Trieste si svolgeranno le premiazioni, mentre durante la giornata di domenica dalle ore 9:00, le auto che hanno gareggiato, saranno visibili in piazza Spada nel cuore di Fiuggi”. E’ da sottolineare la crescita promozionale di Fiuggi che attraverso le tante attività sportive e le sinergie come quest’ultima con Roma, sta esaltando le numerose peculiarità che offre, merito anche alla determinazione e capacità dell’Assessore delegato Laura Latini. La ROMA ECO RACE è inoltre una gara aperta a tutti, con l’unico vincolo di essere alla guida di un mezzo omologato per la circolazione stradale nell’UE alimentato con carburanti e propulsioni alternativi: elettrico, ibrido, mono, bifuel e dual fuel gassoso (GPL, metano e biometano), a idrogeno o biodiesel.