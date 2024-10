Morto investito da un treno un operaio di una ditta appaltatrice di Rfi

L’incidente intorno alle 4:30 sulla linea Bologna-Venezia. La dinamica al vaglio delle autorità. Salvini: “Profondo cordoglio”

ROMA – Un operaio di una ditta appaltatrice che lavorava sui binari della linea ferroviaria Bologna-Venezia per conto di Rfi è stato investito e ucciso da un treno nella primissima mattinata. La stessa Rfi ha confermato la sospensione della circolazione dei treni fra Bologna e San Pietro in Casale Alle 4:30. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

“Da una prima ricostruzione – si legge in una nota – per cause ancora da accertare, al momento dell’investimento il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell’area interessata dalle lavorazioni. Verifiche in corso anche da parte di Rfi”.Anche Matteo Salvini, in questi giorni sulla graticola per il blocco della circolazione a Roma, ha espresso il suo “profondo cordoglio” per la morte dell’operaio. Il ministro delle Infrastrutture ha fatto sapere di “seguire gli sviluppi di quanto accaduto con estrema attenzione, a partire dall’accertamento della dinamica dei fatti”.

