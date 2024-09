Guidonia, Adalberto Bertucci (FdI): “Da oggi ufficialmente in maggioranza: auguri a Valentina Torresi per il suo incarico da assessore”

“Lo avevo annunciato nell’ultimo consiglio comunale: con grande orgoglio Fratelli d’Italia entra nella maggioranza di governo a Guidonia Montecelio, grazie a questa nuova alleanza che abbiamo sancito con il sindaco Mauro Lombardo e con il Polo Civico. Convergenze programmatiche sulle quali abbiamo discusso in queste settimane e che portano oggi alla nomina di Valentina Torresi come Assessore al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura: a lei le mie congratulazioni e i miei auguri di buon lavoro. Saremo, come Fratelli d’Italia, un valore aggiunto: porteremo un bagaglio di esperienza e competenze che andranno a rendere più forte la già valida azione amministrativa del sindaco Lombardo. Insieme sapremo andare oltre il presente: questa nuova alleanza saprà essere veicolo per guardare al futuro della Città con rinnovato slancio, costruendo insieme la Guidonia che verrà. Intendo infine ringraziare Valentina Rinaldi per il lavoro svolto in questi mesi”, così in una nota Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio.