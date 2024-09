Fontana Liri, il paese natale di Marcello Mastroianni, si appresta a celebrare il suo cittadino  più illustre in occasione della ricorrenza del centenario della nascita, avvenuta il 28 settembre 1924

I primi eventi in programma organizzati dal Comune di Fontana Liri e dal Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello Mastroianni:

Venerdì 27 settembre:

ore 11,30, sala consiliare : presentazione del volume MASTROIANNI 100 – UN SECOLO CON MARCELLO, in presenza dei giornalisti Ottavio Ragone e Luca Fraioli. Il volume sarà in edicola il 28 settembre in abbinamento gratuito a La repubblica;

ore17,30, piazza Trento: prima presentazione del volume Marcello Mastroianni, “il divo gentile”, di Barbara Rossi, edito da Gremese per il centenario. Saranno presenti sia l’autrice che il l’editore Gianni Gremese, che dialogheranno con Gerry Guida, critico cinematografico, e Santina Pistilli, Presidente del Centro Studi.

Sabato 28 settembre, Piazza Trento: PREMIO FONTANA LIRI PER MARCELLO MASTROIANNI- La piazza di Fontana Liri si appresta a veder sfilare sul tappeto rosso, per ricevere il premio alla carriera, attori e cineasti che hanno conosciuto Marcello Mastroianni o che si sono distinti nell’arte della recitazione in teatro o al cinema. Tra i premiati: Ursula Andress, Sergio Castellitto, Leo Gullotta, Edoardo Leo, Francesco Pannofino.

Il Premio è realizzato dall’artista Franco Bianchi Poteca.

Questi eventi rappresentano solo il primo passo per ricordare nel suo paese natale, con devozione e affetto, il figlio illustre, il figlio che, allontanatosi dal paese nei primi anni di vita, ha inseguito i suoi ideali e la sua passione raggiungendo le vette più alte dell’arte della recitazione, diventando il mito della storia del cinema italiano, l’attore che ha interpretato le vicissitudini, i problemi e i sogni degli italiani del dopoguerra, il divo straniero più famoso a Hollywood, secondo Time (1962).